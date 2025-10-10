La Comunidad detecta el primer caso de infección por viruela del mono de tipo clado 1b por transmisión autóctona

MADRID 10 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Dirección General de Salud Pública de la Comunidad de Madrid ha detectado el primer caso de infección por 'monkeypox' o viruela del mono de la variante clado 1b por transmisión autóctona en la región.

Se trata de un varón de 49 años que está actualmente en aislamiento domiciliario, con evolución favorable, según ha informado el Gobierno regional. Esta persona ha mantenido relaciones sexuales con personas residentes en la región y actualmente se está investigando a sus contactos.

El análisis de las muestras de lesiones realizadas tras presentar síntomas ha confirmado este viernes la infección por clado 1b. Las muestras se enviarán al Centro Nacional de Microbiología, con quien se está en permanente coordinación y se ha notificado al Ministerio de Sanidad.

La Organización Mundial de la Salud (OMS) declaró el clado 1b del mpox como Emergencia de Salud Pública de Importancia Internacional (ESPII) en agosto de 2024, debido a su rápida propagación y mayor gravedad, caracterizada por una tasa de mortalidad estimada del 3,6%.

Esta variante más contagiosa se ha propagado desde la República Democrática del Congo y Burundi, extendiéndose a países sin casos previos y afectando tanto a adultos, a través del contacto sexual, como a niños mediante contacto doméstico.

La viruela del mono es una enfermedad muy poco frecuente, que generalmente se presenta con fiebre, mialgias, adenopatías (inflamación en los ganglios) y erupción en manos y cara, similar a la de la varicela, y en genitales.

La transmisión de 'monkeypox' se produce por contacto estrecho en el contexto de las relaciones sexuales. El pasado 4 de septiembre la OMS desactivó la emergencia de salud pública de importancia internacional por 'mpox'.