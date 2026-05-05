La Comunidad dice que Ayuso está defendiendo "historia compartida" en México frente a una oposición que "no se entera"

El consejero de Presidencia, Justicia y Administración Local de la Comunidad de Madrid, Miguel Ángel García Martín, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno - COMUNIDAD DE MADRID

MADRID, 5 May. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Presidencia, Justicia y Administración Local de la Comunidad de Madrid, Miguel Ángel García Martín, ha defendido este martes que la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, está defendiendo en México la "historia compartido" frente a las críticas de una oposición que "no se entera de nada".

"Yo creo que es que la oposición no se entera de nada. A lo que ha ido precisamente la presidenta Isabel Díaz de Ayuso es a reivindicar esos cinco siglos de historia compartida, a reivindicar lo mucho que nos une y a mostrarle al pueblo mexicano las oportunidades que puede ofrecer Madrid para inversores, para empresarios, para turistas que puedan venir hasta nuestra región", ha afirmado el también portavoz del Gobierno regional ante los periodistas desde la Real Casa de Postas.

Así, ha criticado que tanto Más Madrid como PSOE quieran un Madrid "en blanco y negro y oculto al mundo", frente a un Gobierno autonómico que apuesta por una región "abierta, alegra y que defienda ese mestizaje".

También se ha referido a las críticas del Grupo Parlamentario de Morena en Ciudad de México, al tildar a Díaz Ayuso como la "heredera de la Falange española". "Viene a homenajear a conquistadores y a llamar "comunismo" a la defensa de nuestros pueblos originarios", censuraron a través de redes sociales.

García Martín lo ha calificado de "barbaridad" y ha destacado que la presidenta madrileña está poniendo en valor todo lo que "une" a España y México con "cinco siglos de mestizaje y de trabajo compartido", además de insistir en su "intensa agenda de trabajo".

"México además es uno de los principales socios inversores junto con Estados Unidos en nuestra región, una región que por otra parte recibe el 50% de toda la inversión extranjera que llega a nuestro país, llega aquí a nuestra comunidad autónoma y por eso la presidenta ha viajado hasta México para reforzar esos lazos comerciales", ha recordado.

Así, ha señalado que se van a mantener reuniones con instituciones, gobernadores, alcaldes, empresarios e inversores para dar a conocer "lo mucho y lo bueno" que tiene que ofrecer Madrid, en un viaje que "va a reportar muchísimos beneficios" para los madrileños.