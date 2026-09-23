Comunidad dice que ofreció dos veces una plaza en una residencia a Maricarmen y que Vivienda "no ha hecho nada" por ella

Archivo - El consejero de Presidencia, Justicia y Administración Local de la Comunidad de Madrid, Miguel Ángel García Martín, en una rueda de prensa tras el Consejo de Gobierno. - COMUNIDAD DE MADRID - Archivo

MADRID 23 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Comunidad de Madrid dice que ofreció dos veces una plaza en una residencia pública a Maricarmen, la vecina de 87 años vecina de Retiro desahuciada, y ha cargado contra la ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez, quien "se cachondea de todos" cuando "nunca ha hecho nada por esta mujer".

Así lo ha explicado el portavoz del Ejecutivo regional y consejero de Presidencia, Justicia y Administración Local, Miguel Ángel García Martín, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno, quien ha afirmado que entiende "perfectamente la difícil situación" de Maricarmen y ha destacado que los servicios sociales del Ayuntamiento de Madrid están "en permanente contacto" con ella.

Este miércoles ha estado marcado por el lanzamiento de desahucio de Maricarmen en el cuarto intento. En la calle manifestantes se han concentrado en la zona para tratar de evitarlo. La ministra de Vivienda ha acusado a Ayuso de ser la responsable, mientras que su homólogo de Transformación Digital y de la Función Pública, Óscar López, ha afirmado que Ayuso apoya "a los fondos buitre".

"Hay dos administraciones, en este caso la Comunidad de Madrid y el Ayuntamiento de Madrid, que han trabajado de manera conjunta para poder ayudar a esta mujer, mientras que tenemos a una ministra y un ministro, Óscar López, que no han hecho absolutamente nada más que faltar el respeto a los madrileños", ha planteado el portavoz del Gobierno encabezado por Isabel Díaz Ayuso.

En este sentido, ha insistido en que hay una ministra con una cartera de Vivienda y un ministro candidato para Madrid que han "demostrado que son incapaces de solucionar absolutamente nada". "Deberían dejar su cartera o dar paso a alguien que de verdad se preocupe por los problemas de los españoles", ha planteado.