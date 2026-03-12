La Comunidad dice que "se sigue haciendo todo lo posible" en la 7B y critica que se quiera "retorcer el dolor"

Archivo - El consejero de Vivienda, Transportes e Infraestructuras de la Comunidad de Madrid, Jorge Rodrigo, junto al alcalde de San Fernando de Henares, Javier Corpa, y afectados de la línea 7B de Metro - EUROPA PRESS - Archivo

MADRID 12 Mar. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Vivienda, Transportes e Infraestructuras de la Comunidad de Madrid, Jorge Rodrigo, ha afirmado este jueves que el Gobierno madrileño "ha hecho todo lo posible y lo sigue haciendo" por los afectados por los desperfectos de la Línea 7B de Metro de Madrid a su paso por San Fernando de Henares.

Así lo ha trasladado en la sesión de control al Gobierno en el Pleno de la Asamblea, donde el consejero ha criticado que la izquierda intente "retorcer el dolor de las familias" y no les permite "que sigan adelante con sus vidas".

En la Cámara, Rodrigo ha puesto el foco en la inversión que ha realizado el Gobierno regional en el mantenimiento y conservación de la red de Metro de Madrid, que es "la más fiable y una de las mejores de Europa".

"Destinamos 520 millones de euros, el 52% del presupuesto, al mantenimiento y a la conservación de toda la red, a la renovación de las vías, al mantenimiento de trenes, mejora de instalaciones y actualización de tecnología", ha apuntado, a la vez que ha indicado que se realizan más de 12.000 actuaciones al año de carácter preventivo y más de 46.000 intervenciones programadas durante la noche para no afectar al servicio.

Frente a ello, ha asegurado que el Gobierno central mientras se "lleva mordidas" después de que la Intervención General de la Administración del Estado (IGAE) haya trasladado al juez que instruye el 'caso Koldo' un informe en el que detalla presuntas irregularidades en la adjudicación de contratos públicos de Adif y Carreteras.

"Ese dinero que tienen que dedicar al mantenimiento y conservación, previsiblemente o presuntamente se lo llevan, y por eso hemos tenido algunos en la cárcel. No se estaba invirtiendo en las infraestructuras de transporte de carretera, y luego pasa lo que pasa", ha denunciado, a la vez que ha insistido en la falta de "transparencia" sobre el accidente de Adamuz.

De su lado, la diputada de Más Madrid María Acín ha vuelto a aludir a que a los vecinos de San Fernando se les "caen los techos". "La puesta en marcha de una línea y la creación de un parque estilo solar sin un árbol no acaba con la problemática social", ha criticado, a la vez que ha puesto el foco en el "estado constante de alarma social e inseguridad" que viven.

Considera la parlamentaria que el Gobierno regional entiende "que no hay familias" sino "que hay expedientes". "Hablamos de una población, el 96%, que considera que las autoridades les han generado mayor sufrimiento emocional", ha subrayado.

En concreto, ha hecho alusión al estudio elaborado por el Centro de Atención a Víctimas de Malos Tratos y Tortura (Sira), que muestra que un 96% de afectados por la ampliación de la línea 7B de Metro en San Fernando de Henares cree que la respuesta del Gobierno de la Comunidad de Madrid ha generado un mayor sufrimiento emocional a los damnificados.