La Comunidad dice que "la situación meteorológica tiende a mejorar" aunque pide reducir el uso de vehículos

El centro de Madrid durante el temporal, a 28 de enero de 2026, en Madrid (España). El temporal de nieve que sacude la Comunidad de Madrid deja abundantes incidencias en toda la región, aunque especialmente en las carreteras de la Sierra de Madrid y tambi - César Vallejo Rodríguez - Europa Press

MADRID 28 Ene. (EUROPA PRESS) -

El servicio de Emergencias 112 de la Comunidad de Madrid ha señalado que "la situación meteorológica tiende a mejorar" a pesar de la nevada, si bien es cierto que recomienda reducir el uso de los vehículos por carretera ante el paso de la borrasca por la región.

El comité asesor del Plan de Inclemencias Meteorológicas de la Comunidad de Madrid se ha reunido en la sede de la Agencia de Seguridad y Emergencias Madrid 112 (ASEM 112) para abordar la situación con ayuntamientos y organismos.

Así, ha reconocido problemas en la circulación entre el kilómetro 45 y 50 de la A-1, así como entre el kilómetro 9 y el 33 de la A-6. Asimismo, ha informado de que es necesario el uso de cadenas en puertos de la red regional.

La Comunidad de Madrid ha activado esta mañana la situación operativa 1 de su Plan de Inclemencias ante las copiosas precipitaciones en forma de nieve que han provocado cortes en la A-6 y varios centímetros acumulados en zonas de la capital.