Comunidad duda que un Gobierno sin Presupuestos pueda cumplir los compromisos de desconvocatoria de huelga ferroviaria

Tren de la red de Cercanías Madrid - Eduardo Parra - Europa Press

MADRID 10 Feb. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Vivienda, Transportes e Infraestructuras de la Comunidad de Madrid, Jorge Rodrigo, ha puesto en duda este martes que el Gobierno central, con los Presupuestos prorrogados, pueda cumplir con los compromisos alcanzados con los sindicatos para la desconvocatoria de la huelga ferroviaria y ha pedido explicaciones al titular del ramo, Óscar Puente, sobre una inversión en mantenimiento que la semana pasada, según él, no era necesaria.

En declaraciones a los medios en Leganés, el consejero ha pedido explicaciones al Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible sobre el plan de choque acordado, con un fuerte refuerzo de inversión en mantenimiento de la red ferroviaria entre 2026 y 2030, tanto en la red convencional como en la de alta velocidad, con nuevos convenios de financiación que incluyen un gasto adicional de más de 1.000 millones de euros en esos cinco años respecto al presupuestado actualmente.

"Queremos saber ahora por qué hace falta ahora meter tanto dinero si no hacía falta hace una semana", ha remarcado el consejero, que ha recordado que fue el propio ministro el que hace una semana "decía que estaba en ópticas condiciones", una vez sucedido el accidente ferroviario de Adamuz (Córdoba).

En cualquier caso, ha recalcado que a la Comunidad de Madrid le gustaría que "esos compromisos que ha adquirido con los sindicatos no sean huecos y que se ejecuten", aunque lo ve "difícil" con un Gobierno de Pedro Sánchez que "lleva un montón de años sin presupuestos". "No sé dónde va a sacar esas cantidades para poder hacer esas inversiones", se ha cuestionado.

Al mismo tiempo, el consejero madrileño ha subrayado que a la Administración regional le "preocupa el mal funcionamiento y el abandono de las estructuras del transporte ferroviario, especialmente de Cercanías".

En cualquier caso, se ha felicitado de la desconvocatoria de huelga, tras una primera jornada que fue en "caos total" en la red de Cercanías de Madrid por la "falta de previsión" del Ministerio. "Los madrileños se sintieron abandonados por parte del Gobierno de Pedro Sánchez una vez más y creo que lo que tenemos que hacer es trabajar en una línea de invertir en la red ferroviaria de Cercanías y si es posible, cuanto antes, porque si no tendremos un problema muy importante", ha advertido.

Al hilo, ha recordado que distintos ayuntamientos madrileños, algunos de ellos con gobiernos del PSOE, están exigiendo al propio Ministerio de Transportes y a Pedro Sánchez "una auditoría y que se invierta en los sistemas de Cercanías de Madrid. "Un día de estos vamos a tener un problema, vamos a tener un disgusto", ha insistido.