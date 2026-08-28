Comunidad duplica sus avisos a la ciudadanía para prevenir fraudes digitales en la Campaña de Verano de Ciberseguridad

El consejero de Digitalización, Miguel López-Valverde - COMUNIDAD DE MADRID

MADRID 28 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Comunidad de Madrid ha duplicado los avisos dirigidos a la ciudadanía para prevenir fraudes digitales durante la Campaña de Verano de Ciberseguridad, puesta en marcha el pasado 15 de julio por la Consejería de Digitalización.

El consejero de Digitalización, Miguel López-Valverde, ha presentado este viernes en un acto celebrado en el Centro Digitaliza Madrid de la capital el balance provisional de esta iniciativa, que permanecerá activa hasta el mes de septiembre.

"El verano es un periodo especialmente sensible para los fraudes digitales y, por ello, desde la Comunidad de Madrid apostamos por la prevención, la formación y la colaboración como las mejores herramientas para proteger a los madrileños", ha subrayado el consejero.

En la misma línea, ha recalcado que el Ejecutivo autonómico "trabaja para anticiparse a las amenazas y ofrecer herramientas de prevención adaptadas a las necesidades de cada colectivo", subrayando que ha subrayado que la ciberseguridad "no tiene una única respuesta, sino que requiere iniciativas específicas para ciudadanos, menores, personas mayores, administraciones locales y profesionales".

En este sentido, la Agencia de Ciberseguridad regional ha intensificado durante el periodo estival la difusión de píldoras informativas para alertar sobre amenazas más habituales de suplantación de identidad relacionadas con la paquetería o las operaciones bancarias, mediante mensajes breves y prácticos difundidos a través de redes sociales, ayuntamientos y sus canales oficiales.

En esta línea, la Agencia celebró el pasado mes de julio, en el Centro de Capacitación Digital de Aranjuez, un laboratorio ciudadano con una veintena de participantes para mostrarles ejemplos de correos electrónicos, SMS y códigos QR reales y fraudulentos para comprobar su capacidad para distinguirlos.

Los ciudadanos pudieron trabajar con situaciones habituales, como la recepción de un mensaje falso del banco o de un enlace sospechoso, para conocer de primera mano qué información y herramientas necesitan para reaccionar con seguridad ante este tipo de situaciones.

GRATUITOS Y ACUERDOS CON AYUNTAMIENTOS

Además, el Gobierno regional ha puesto a disposición de los madrileños, a través de Madrid Aula Digital, una treintena de cursos gratuitos para aprender a identificar fraudes, proteger los dispositivos y realizar compras seguras por Internet.

La campaña incluye también actuaciones dirigidas a otros colectivos. Así, más de 70 niños y jóvenes de entre 6 y 17 años han participado este verano en la Gincana Ciberhéroes para aprender, de forma lúdica, a proteger sus datos personales, gestionar contraseñas y detectar amenazas digitales.

También se han desarrollado sesiones presenciales para personas mayores con el fin de mejorar su protección frente a ciberdelitos, y se ha reforzado la colaboración con los municipios mediante la firma de convenios con localidades de menos de 20.000 habitantes y la formación de sus responsables tecnológicos para que ningún ayuntamiento quede sin apoyo ante posibles incidentes. De momento, son ya 24 los acuerdos rubricados en este sentido, y otros 12 están en tramitación.