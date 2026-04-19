La comunidad educativa madrileña marcha este domingo contra los "recortes" de la pública y el "abandono institucional"

Archivo - Decenas de personas durante una manifestación por la educación pública, a 23 de febrero de 2025, en Madrid (España). - Rafael Bastante - Europa Press - Archivo

MADRID, 19 Abr. (EUROPA PRESS) -

Profesores, familias y alumnos desde Infantil hasta la universidad, pasando por Primaria, Secundaria y Formación Profesional, protestarán este domingo contra los "recortes" de la Comunidad de Madrid al sistema público y el "abandono institucional".

La "marea verde" saldrá a las 12 horas desde Atocha y terminará en la Puerta del Sol, frente a la Real Casa de Correos, sede del Gobierno regional, bajo el lema 'Salvemos la educación pública', según han informado las plataformas educativas en un comunicado.

En concreto, la concentración busca denunciar la "falta de recursos crónica, la sobrecarga y el abandono institucional" en la educación especial, la "creciente privatización y reducción" del personal administrativo, la "invisibilización" de los trabajadores o "los bajos salarios, las largas jornadas y las elevadas ratios de 0-3 a Secundaria".

Asimismo, han alertado de la "falta de prácticas" para el alumnado de Formación Profesional, la "escasez" de recursos que provoca la "expulsión de estudiantes" con necesidades educativas especiales, así como la "degradación y represión" en las universidades.

Los convocantes han lamentado también que Madrid se sitúe entre "las comunidades con menor inversión por estudiante en educación no universitaria", mientras que el aumento de la demanda educativa "no ha ido acompañado de un refuerzo equivalente de recursos". Esto se traduce en "tensiones en ratios, personal y servicios".

Esta manifestación coincide con la huelga indefinida de las educadoras infantiles que comenzó el pasado 7 de abril. Entre sus reivindicaciones están el aumento de sus sueldos más allá del salario mínimo interprofesional (SMI), equiparación de las condiciones entre los diferentes modelos existentes y una mejor financiación a los centros.

Los organizadores tampoco olvidan a las universidades madrileñas que, según han alertado, "llevan más de diez años de falta de financiación por parte de la Comunidad de Madrid". "Se ha hablado de una subida de 14.800 millones de euros, que de manera descontextualizada puede parecer una subida relevante, pero nos dejaría en una situación de precariedad e infrafinanciación muy parecida a la actual", han censurado.

Por ello, han hecho un llamamiento a toda la comunidad educativa y a la sociedad a salir este domingo a las calles porque "la educación pública es el pilar esencial sobre el que se construye una sociedad justa y democrática".

"Solo con salarios, financiación, condiciones y jornadas dignas habrá vidas dignas", han subrayado las organizaciones, que han avanzado que continuarán "movilizándose y presionando" frente a lo que consideran que es "un proceso de privatización y degradación de la educación pública madrileña".