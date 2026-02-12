La Comunidad ejecutó más del 98% de PIR en 2025 e impulsó dos nuevas líneas de ayudas en colegios y movilidad

El consejero de Presidencia, Justicia y Administración Local, y portavoz del Gobierno autonómico, Miguel Ángel García Martín, durante el pleno de la Asamblea de Madrid, a 12 de febrero de 2026 - Alejandro Martínez Vélez - Europa Press

MADRID, 12 Feb. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Presidencia, Justicia y Administración Local, Miguel Ángel García Martín, ha informado este jueves de que la Comunidad de Madrid ejecutó más del 98% del Programa de Inversión Regional (PIR) en 2025, que suponen 214,2 millones de euros, e impulsó dos nuevas líneas de ayuda para mejoras en centros educativos y facilitar la movilidad rural.

Lo ha señalado así en una comparecencia a petición propia en el Pleno de la Asamblea de Madrid, donde ha detallado que el Gobierno regional ha impulsado ayudas para conservar y mejorar los centros escolares en municipios menos de 20.000 habitantes donde, hasta la fecha, ha recibido 237 solicitudes de 115 municipios.

En ellos, se invertirán 14,8 millones que beneficiarán a más de 44.000 alumnos en 149 centros escolares. "Y, este año, ampliaremos la convocatoria a los 12 municipios que tienen hasta 50.000 habitantes, con un presupuesto de aproximadamente 6 millones para reformar 57 nuevos centros", ha asegurado. Con estas obras, se mejorará el entorno educativo garantizando seguridad, confort, accesibilidad y eficiencia energética en colegios e institutos.

Con el Plan de Movilidad Rural, dotado con más de 50 millones de euros, se mejorarán los accesos, las carreteras y la conectividad entre los municipios rurales, facilitando los desplazamientos y la cohesión territorial.

Las actuaciones se realizarán en torno a tres ejes, en colaboración con la Consejería de Vivienda, Transportes e Infraestructuras: En las travesías de acceso a 17 municipios, en la construcción intersecciones y mejoras del firme de las carreteras, y en la conservación y construcción de 36 nuevos kilómetros de carril-bici.

MÁS DE 300 PROYECTOS VINCULADOS A INFRAESTRUCTURAS PÚBLICAS

Por otra parte, ha desgranado que la Comunidad de Madrid ha realizado en estos dos años y medio de legislatura un total de 1.018 proyectos con un gasto de más de 558,7 millones de euros del PIR. Del total, 358 tienen que ver con la puesta en marcha de nuevas infraestructuras públicas o para la rehabilitación de instalaciones deportivas, centros educativos y culturales o edificios municipales en la región.

El PIR quiere ser un instrumento básico de cooperación económica para las inversiones necesarias de cara a la realización de obras y servicios de competencia local y que, en la edición vigente, cuenta con una dotación de 1.000 millones de euros, la más alta en toda su historia.

Para el consejero estos datos demuestran que estas políticas de cooperación con las entidades locales "generan más actividad y más vida en los municipios, impulsan el turismo y favorecen la cohesión territorial".

A lo largo de estos dos años y medio de legislatura, las actuaciones financiadas con cargo a este programa han permitido la construcción del Centro Cultural Soto-La Zarzuela de Torrejón de Ardoz, el Centro Cívico Arroyo Culebro en Leganés o la renovación de la cubierta del Polideportivo El Pradillo, en Pozuelo de Alarcó.

En las que previsiblemente finalizarán este año, destacan las piscinas climatizadas en el Centro Deportivo Carlos Ruiz en Pozuelo de Alarcón y la del Complejo Deportivo Municipal de Talamanca de Jarama, el pabellón deportivo cubierto en el Complejo Condesa de Chinchón o el Centro Municipal de Servicios en San Sebastián de los Reyes.

También el centro socio deportivo Ciudad del Aire en Alcalá de Henares, el nuevo Centro Cívico Polivalente en la urbanización Los Arroyos en El Escorial, los nuevos espacios en el polideportivo Juan de la Cierva de Getafe o el Centro de Servicios Sociales de Atención primaria en Galapagar.

MÁS DE 200 MILLONES INVERTIDOS EN 2025

Así, en 2025, el nivel de ejecución del PIR alcanzó un 98,1% (214,2 millones) sobre el importe final comprometido. De cara a este año, el presupuesto aprobado para los Programas de Inversión Regional alcanza los 231 millones de euros, un 28% más que al inicio de la legislatura.

De entre estas actuaciones, se encuentran aquellas supramunicipales --que afectan a dos o más municipios-- gestionadas por la empresa pública Planifica Madrid, para las que el Gobierno regional invertirá 160 millones para mejorar los servicios públicos de 128 municipios y dotarles de nuevas infraestructuras para beneficiar a casi dos millones de madrileños.

Se trata de un total de 30 actuaciones que se llevarán a cabo y que impactarán sobre el 70% de los municipios de la región, de los cuales 115 de ellos con una población inferior a los 20.000 habitantes.

LA OPOSICIÓN PIDE REVITALIZAR EL MUNDO RURAL Y COLABORACIÓN

Por su parte, el portavoz adjunto de Vox en la Asamblea Íñigo Hernández de Luna quien ha señalado que el PIR 2022-2026 y su ejecución del 63% está por encima del anterior del 40%, pero ha advertido de que no se puede acabar "desnaturalizando pro esa nueva vía de financiar inversiones que son competencia de la propia Comunidad".

Considera que hay que apostar por revitalizar el mundo rural creando actividad económica y empleo en "actividades vinculadas a la agricultura, a la ganadería, a la gestión forestal, al deporte, al turismo de naturaleza, a la caza, a la pesca".

Por el PSOE ha intervenido la diputada Cristina González, quien ha afirmado que lo que promueve el área de García Martín es "desequilibrio territorial" y ha afeado que no se apueste por trabajar "conjuntamente" con el Gobierno de España y los ayuntamientos.

"Solamente gobiernan para una minoría, y además solamente se dedican a criticar todo lo que viene de Pedro Sánchez, ya sabemos que ustedes gobiernan para los ultrarricos, a quienes perdonan los impuestos del dinero de todos", ha lanzado.

Juan Varela-Portas ha intervenido por Más Madrid tachando Pueblos con Vida de "programa paternalista en el que se trata a los municipios como menores de edad" sin una "estrategia para producir sinergias y procesos productivos autónomos o para comarcalizar los servicios".

Sobre el PIR ha criticado que a 10 meses de su finalización la ejecución sea del 63% y que incluya "varias trampas" porque el programa que incluye el gasto corriente, que es un 32%, nada menos, tiene una ejecución del 110%, lo cual hace que la ejecución real de la inversión sea del 53%.