La Comunidad empleará técnicas de construcción industrializada para acelerar las obras del intercambiador Conde de Casal

El consejero de Vivienda, Transportes e Infraestructuras de la Comunidad de Madrid, Jorge Rodrigo, visita las obras del intercambiador de Conde de Casal - EUROPA PRESS

MADRID 3 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Comunidad de Madrid incorporará técnicas de construcción industrializada a las obras del intercambiador de Conde de Casal, lo que permitirá acotar los plazos de ejecución a la par que se reducen costes y se ofrecen instalaciones energéticamente más eficientes.

Así lo ha detallado este martes el consejero de Vivienda, Transportes e Infraestructuras, Jorge Rodrigo, quien ha visitado las obras de Conde de Casal junto al delegado del Área de Urbanismo, Medio Ambiente y Movilidad del Ayuntamiento de Madrid, Borja Carabante.

Rodrigo ha detallado que, hasta la fecha, se ha completado en torno al 30% de los trabajos con la estructura bajo rasante por su vinculación con la ampliación de la Línea 11 de Metro, que llegará hasta este punto cuando se finalice el tramo desde Plaza Elíptica.

Así, en los próximos meses se podrán llevar a cabo de forma simultánea tanto las actuaciones bajo superficie como las relativas a la estructura del intercambiador. Las técnicas industrializadas permitirán reducir en hasta siete meses los plazos de ejecución.

Rodrigo ha destacado que, con este modelo, se minimizarán también las afecciones a los vecinos y los comercios de la zona, a quienes ha pedido disculpas por las molestas ocasionadas durante el periodo de construcción del que será el séptimo intercambiador de la región.

SIETE INTERCAMBIADORES

El Consorcio Regional de Transportes de Madrid (CRTM) cuenta con hasta siete intercambiadores, que representan un "eje fundamental en los desplazamientos diarios" de miles de madrileños, según recoge la Comunidad de Madrid.

Así, el intercambiador de Conde de Casal se sumará al de Plaza de Castilla, Príncipe Pío, Moncloa, Avenida de América, Plaza Elíptica y Valdebebas, que dan servicio a 84 millones de usuarios, según datos del último año.

Conde de Casal aglutinará en el mismo espacio un número importante de líneas de autobús, tanto urbanas como interurbanas, además de la Línea 6 y 9 de Metro. Esto lo convertirá en uno de los nodos más destacados del transporte madrileño.