Comunidad enmarca la protesta contra Ayuso en una feria inmobiliaria en el "otoño caliente" promovido por la izquierda

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, durante la inauguración de The District 2026, a 22 de septiembre de 2026, en Madrid (España). The District celebra su quinta edición consolidándose como el mayor encuentro internacional de invers - Matias Chiofalo - Europa Press

MADRID, 23 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Comunidad de Madrid la protesta contra la presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso, en la feria inmobiliaria The District este martes en el "otoño caliente" promovido desde la izquierda.

"Estamos convencidos que es parte de ese otoño caliente que la propia izquierda y ultraizquierda ha dicho que iba a provocar en nuestra región", ha expuesto en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno el portavoz del Ejecutivo regional y consejero de Presidencia, Justicia y Administración Local, Miguel Ángel García Martín.

Se trataba de activistas del Sindicato de Inquilinas de Madrid que aprovecharon la presencia de la mandataria regional en Ifema Madrid para cargar contra su política inmobiliaria y contra el desahucio de Maricarmen, vecina de 87 años de Retiro acometido finalmente este miércoles.

Para García Martín, la izquierda "no tiene nada que ofrecerle a los ciudadanos" en la región y la "única forma de tener presencia es tratar de agitar las calles". Ha censurado que en ese afán hayan faltado el respeto tanto a la presidenta autonómica como a "otros líderes que estaban allí simplemente tratando de apoyar a un sector que en este momento es clave también para el desarrollo y también para la creación de vivienda".