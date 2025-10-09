La Comunidad entrega casi 5.000 viviendas del Plan Vive y facilita contratos de alquiler a 53.000 menores de 35 años

El delegado de Medio Ambiente, Agricultura e Interior, Carlos Novillo, durante una rueda de prensa posterior a la reunión del Consejo de Gobierno, en la finca El Encín- Alejandro Martínez Vélez - Europa Press

MADRID 9 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Comunidad de Madrid ha entregado casi 5.000 viviendas del Plan Vive de alquiler asequible y ha facilitado la firma de contratos de arrendamiento a más de 53.000 menores de 35 años a través del Plan Alquila, tal y como ha dado a conocer el consejero de Medio Ambiente, Agricultura e Interior, Carlos Novillo.

Lo ha trasladado este jueves en una comparecencia en al Asamblea de Madrid, en la que ha dado cuenta de las políticas de viviendas destinadas a ayudar a los jóvenes a acceder a una vivienda en la región.

De las más de 14.000 viviendas previstas, 5.500 están exclusivamente destinadas a menores de 35 años a través del Plan Vive Solución Joven, ha detallado el consejero madrileño.

En el Plan Vive, se han recibido 63 ofertas para los 14 lotes concursados que permitirán construir 3.404 viviendas en 10 municipios. A fecha de hoy, el Gobierno autonómico tiene totalizados casi 5.000 pisos entregados, lo que sitúa Madrid como "la región que más vivienda pública en alquiler construye en España". En general, el 53% de todas las calificaciones provisionales y el 49% de las definitivas en 2024.

"Hay que facilitar el acceso a la vivienda a los jóvenes, pero también un mercado laboral que les permita ganarse la vida y pagar su casa con suficiencia", ha defendido Novillo.

En concreto, y sobre el Plan Alquiler --de intermediación en el alquiler para dinamizar el mercado conectando viviendas disponibles con demandantes de alquiler-- se ha conseguido que el número de firmantes menores de 35 años alcanza los 53.300.

Otra variante del Plan Alquila, el Plan Alquila Comparte, facilita a los jóvenes menores de 35 años que puedan alquilar una vivienda compartida permitiendo su acceso a un total de 585. Próximamente se pondrá en marcha el Plan Comparte Intergeneracional vinculándolo con la estrategia contra la soledad no deseada y para "tender puentes intergeneracionales entre jóvenes y mayores".

También ha aprovechado su intervención para criticar las políticas de vivienda del Ejecutivo nacional, que son "una pesadilla administrativa para los funcionario y un infierno burocrático para los jóvenes". "Hablando de factores decisivos para la dinamización del mercado de alquiler, he mencionado la seguridad jurídica, más amenazada que nunca desde que entró en vigor la ley de vivienda", ha señalado, contrastando las políticas del Gobierno madrileño.

LA OPOSICIÓN VE INEFECTIVAS LAS POLÍTICAS DE LA COMUNIDAD

Por Vox ha intervenido el diputado Javier Pérez Gallardo, quien ha cargado contra la evolución del precio de la vivienda desde que la presidenta Isabel Díaz Ayuso llegara a la Real Casa de Correos en 2019. "En seis años ha subido la vivienda un 58% más, es decir, ha subido un 158% la vivienda, en seis años", ha cargado el parlamentario.

Pérez Gallardo cree que las medidas para los jóvenes son "irrisorias" porque llegan a un "0,5%" de los 800.000 jóvenes de la región. "Un joven que tenía que ahorrar antes 60-70.000 euros para una vivienda en Madrid tiene que sumarle un 20% más a esa vivienda para llegar. Nadie tiene esa capacidad, no es cuestión de las suscripciones a Netflix o lo que salga un fin de semana", ha zanjado.

A continuación ha tomado la palabra el diputado del PSOE Javier Guardiola, quien ha comenzado con un recuerdo a la calle Hileras pidiendo que se extremen las medidas de protección laboral en el sector, reivindicando también a la población migrante que son los que "que están realizando estas labores" en España.

El socialista ha asegurado que el PP premia "a los que tienen la posesión" frente al trabajo, porque su "única meritocracia" es nacer en un Código Postal que "consideran suficientemente dignos". "Dicen que falta oferta, pero si de las viviendas que se están construyendo públicas y privadas el 50% se están comprando a tocateja por fondos de inversión extranjeros que están limitando la oferta a la gente que quiere comprar un piso. ¿Esa es la realidad de la vivienda?", ha cuestionado.

Por último, la diputada de Más Madrid Beatriz Borrás ha cargado contra las políticas de la Comunidad y ha puesto sobre la mesa los retrasos en el bono alquiler joven financiado por el Gobierno de España pero tramitado por el Ejecutivo regional.

"¿Cómo van a ser libres los jóvenes madrileños si están con 30 añazos en casa de sus padres? ¿Cómo van a ser independientes si siguen dependiendo de su familia para vivir? ¿Cómo van a tener hijos los que quieran tenerlos si con 35 añazos siguen compartiendo piso?", ha reprochado Beatriz Borrás.