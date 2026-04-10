La Comunidad entrega más de 6.700 permisos a conductores de VTC un año después de arrancar las pruebas de capacitación

Pruebas de capacitación para el permiso de VTC - COMUNIDAD DE MADRID

MADRID 10 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Comunidad de Madrid ha entregado más de 6.700 permisos de Vehículos de Transporte con Conductor (VTC) un año después de iniciar las pruebas de capacitación necesarias para obtener la autorización correspondiente, en cumplimiento del reglamento autonómico que entró en vigor el pasado 12 de enero de 2024.

El Gobierno regional estima que alrededor de 18.000 profesionales requieren de esta autorización, imprescindible para realizar esta labor en la Comunidad Madrid a partir de octubre de 2026.

La Consejería de Vivienda, Transportes e Infraestructuras, a través de la Dirección General de Transportes y Movilidad, ha celebrado más de una veintena de convocatorias, con más de 5.700 inscritos y un porcentaje de aprobados que ronda el 77% sobre el número final de candidatos presentados.

"Este proceso garantiza mayor seguridad y calidad en el servicio que reciben los usuarios de la Comunidad de Madrid", ha destacado el consejero de Vivienda, Transportes e Infraestructuras, Jorge Rodrigo.

De esta forma, las empresas titulares de vehículos VTC solo podrán tener contratados a conductores que cuenten con este permiso. No obstante, no todos tienen que superar esta fase, ya que quedan exentos quienes lleven ejerciendo esta actividad durante al menos un año de manera ininterrumpida o dos dentro de los cuatro anteriores a la entrada en vigor del decreto, el 12 de enero de 2024.

Así, cerca de 3.900 de los permisos entregados se han expedido a partir de la experiencia previa aportada, según los datos facilitados por la Comunidad de Madrid.

PRÓXIMAS FECHAS

La Dirección General de Transportes y Movilidad tiene actualmente abierto el proceso de inscripción para participar en las próximas convocatorias, que se celebrarán los días 21, 22 y 25 de abril, con capacidad para acoger en total a más de 2.150 aspirantes, después de las dos pruebas que se han desarrollado ya esta misma semana y la que tendrá lugar este sábado día 11 en el Centro Integrado de Formación Profesional Profesor Raúl Vázquez.

Respecto al contenido de los exámenes, consta de 60 cuestiones que se dividen en cuatro módulos sobre conocimientos de lengua castellana, manejo de dispositivos de navegación, itinerarios y destinos de interés en la región, así como primeros auxilios y accesibilidad y servicio público.

Para facilitar su preparación, los interesados tienen a su disposición una muestra de preguntas en la página web de la Comunidad de Madrid. Tras la superación de esta fase, se expide de forma electrónica el permiso de conductor de VTC provisional, que tendrá una vigencia de cinco años y debe renovarse trascurrido este periodo.