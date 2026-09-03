La Comunidad establece desvíos provisionales tras el hundimiento de una acequia en la M-305 en Seseña hacia Aranjuez

MADRID 3 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Consejería de Vivienda, Transportes e Infraestructuras, a través de la Dirección General de Carreteras, ha iniciado actuaciones de emergencia en la M-305 y ha establecido desvíos tras el hundimiento de una acequia que afecta a la circulación desde Seseña (Toledo) a Aranjuez.

En concreto, se trata de una acequia de regantes que trascurre bajo la vía en la citada localidad toledana y que pertenece a la Confederación Hidrográfica del Tajo, han apuntado desde el departamento que dirige Jorge Rodrigo.

El equipo de conservación y mantenimiento de las vías regionales detectó recientemente afecciones en la carretera a la altura del punto kilométrico 0,800, relacionadas con la filtración de agua desde la acequia que estaba afectando a la estabilidad de la estructura.

Por ello, se restringió el tráfico en sentido Aranjuez y se iniciaron las gestiones para realizar las actuaciones necesarias, ya adjudicadas, y restablecer en el menor tiempo posible las condiciones óptimas de seguridad.

Recientemente se ha producido un hundimiento en la acequia, lo que ha provocado el desprendimiento del firme en el eje central de la vía, en la separación entre ambas calzadas, propiciando también el corte de la circulación en sentido salida a la autovía A-4, han explicado desde la Consejería.

En este contexto, la Dirección General de Carreteras ha activado un dispositivo formado por más una veintena de profesionales y maquinaria especializada, que ya trabajan sobre el terreno para afianzar la zona y comenzar las labores de construcción del nuevo puente.

De este modo, durante el periodo en el que se desarrollen los trabajos se han establecido desvíos provisionales, siguiendo las indicaciones hacia la M-307 en dirección Ciempozuelos y la A-4 Madrid-Córdoba, en función del destino.

Además, durante los próximos días se habilitarán nuevas opciones, con el objetivo de minimizar las afecciones al tráfico y facilitar los desplazamientos en la zona.