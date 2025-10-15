La Comunidad estudia requerimiento sobre objetores del aborto y defiende su capacidad de "autoorganización" en sanidad

Archivo - El consejero de Presidencia, Justicia y Administración Local, y portavoz del Gobierno autonómico, Miguel Ángel García Martín, durante una rueda de prensa t - Fernando Sánchez - Europa Press - Archivo

MADRID 15 Oct. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Presidencia, Justicia y Administración Local de la Comunidad de Madrid, Miguel Ángel García Martín, ha afirmado que los Servicios Jurídicos están estudiando el requerimiento del Gobierno de la nación sobre los objetores de conciencia del aborto y ha defendido su capacidad de "autoorganización" en materia sanitaria.

Lo ha expresado en rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno después de que ayer la ministra de Sanidad, Mónica García, anunciara el Gobierno haya realizado un "requerimiento formal" a la Comunidad de Madrid, Aragón y Baleares por incumplir el registro de objetores, una "herramienta esencial" que garantiza los derechos de los profesionales sanitarios, a cuya implantación están obligadas todas las CCAA.

"Llegó ayer, llegó también una carta del presidente y contestaremos cuando llegue el momento procesado a lo oportuno. Una vez más, esto lo que queda claro es que es una cortina de humo, hoy hablamos de esto porque el Gobierno no quiere que hablemos de (José Luis) Ábalos", ha criticado el también portavoz del Gobierno autonómico.

Así, ha criticado que el Gobierno de la nación saque ahora esta bandera, "como sacaron la de Palestina y el francomodín", además de insistir en que la región no van a "hacer registros que señalen" igual que no lo hacen con las mujeres que deciden abortar o no hacerlo.

"Se ha sacado un tema que está absolutamente superado en nuestro país. La verdad que en el último año se han practicado 200.000 abortos, el 20% de nuestra región. Cualquier mujer que quiera abortar bajo los supuestos tan recogidos en la ley, lo puede hacer. Y se han sacado de esta bandera, insisto, porque toca hablar de esto y no de la cosa", ha señalado.