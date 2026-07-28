La Comunidad evacúa a más de 1.300 afectados por los incendios, 955 mayores de residencias y 196 con discapacidad

Varias personas desalojadas de residencias de mayores afectadas por los incendios se hospedan en el Centro Integral de Atención Neurorrehabilitadora Grupo 5 CIAN Madrid, a 28 de julio de 2026, en Madrid (España). El centro acoge actualmente a algunos de l - Diego Radamés - Europa Press

MADRID 28 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Comunidad de Madrid ha evacuado a más de 1.300 personas afectadas por los incendios de la Sierra Oeste, de ellos 955 proceden de residencias de mayores y 196 son personas con discapacidad.

Así lo ha trasladado la consejera de Familia, Juventud y Asuntos Sociales en la Comunidad de Madrid, Ana Dávila, en declaraciones a los medios de comunicación tras su visita al centro de Grupo 5 CIAN Madrid, donde ha charlado con usuarios del Centro Residencial y Casa Hogar Aman Picadas en Aldea del Fresco que fueron desalojados el jueves debido a la proximidad del incendio y el humo que ya llegaba a las instalaciones.

El viernes fueron realojados en este centro, ubicado en el distrito de San Blas-Canillejas, que les dio cobijo y reabrió tres plantas que tenía vacías para acoger a estos 50 usuarios con discapacidad intelectual --ahora ya 43-- junto a sus trabajadores.

Dávila ha agradecido el trabajo a los profesionales del grupo 5 que ha acogido a los usuarios y a los profesionales del grupo Aman, ya que han conseguido que todos pasen estas jornadas de incertidumbre "con total tranquilidad, con todas sus necesidades cubiertas y su medicación". "Están muy contentos después del susto que han pasado", ha detallado.

Además, la consejera ha señalado que muchos trabajadores se han trasladado al centro con ellos porque también residen en los municipios confinados o evacuados. "Han tenido que trasladar aquí prácticamente sus vidas", ha subrayado.

QUE ESTÉN "EN LAS MEJORES CONDICIONES"

Al hilo, ha destacado que desde el Gobierno regional seguirán trabajando para que todas las personas que están evacuadas estén "en las mejores condiciones".

Por otro lado, la consejera de Asuntos Sociales ha informado de que también desalojaron a 59 jóvenes de un centro de albergues y continúan atendiendo a las personas de mayor vulnerabilidad en los centros de acogida o polideportivos. En este sentido, Dávila ha señalado que aún se desconoce cuando podrán volver a sus lugares de residencia, a la espera de que las autoridades lo comuniquen. "También hay que tener en cuenta que se deben limpiar las carreteras de acceso", ha puntualizado.

Según un balance de la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, en su perfil oficial en redes sociales, son ya más de 56.5000 los vecinos confinados por el avance de unas llamas que además obligan al corte de 13 carreteras y por el que cuatro localidades están confinadas. En torno a 3.000 personas se alojan en los 24 puntos de acogida habilitados en 21 municipios de la región.