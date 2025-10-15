La Comunidad exige por carta al Gobierno que incluya a Aranjuez como zona 'catastrófica' tras los incendios de verano

El consejero de la Presidencia, Miguel Ángel García, durante una rueda de prensa - Alberto Ortega - Europa Press

MADRID 15 Oct. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Presidencia, Justicia y Administración Local, Miguel Ángel García Martín, ha informado de que la Comunidad de Madrid ha remitido una carta al ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, para que incluya el municipio de Aranjuez en la declaración de Zonas Gravemente Afectada por una Emergencia de Protección Civil tras los incendios del verano.

El Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid, en su sesión de 27 de agosto de 2025, acordó instar al Gobierno central a declarar Zona Gravemente Afectada por una Emergencia de Protección Civil a los 13 municipios de la región que sufrieron varios incendios forestales los meses de junio, julio y agosto, ha informado el consejero en rueda de prensa.

La Delegación del Gobierno trasladó a esta Consejería el requerimiento del Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática para informar sobre los costes estimados de reparación o restitución de los daños ocasionados en infraestructuras municipales, omitiendo el municipio de Aranjuez, "a pesar de haberse visto afectado por un grave incendio".

Por ello, el Gobierno regional ha reiterado la solicitud de incorporar a este municipio en las ayudas, con motivo de los perjuicios que se produjeron en la zona cuando ardieron 300 hectáreas de pasto y vegetación en la zona y se desalojaron de manera preventiva 71 personas de 2 urbanizaciones.

"El Gobierno central no supo estar a la altura que le correspondía ante la gravedad de una emergencia nacional de esta magnitud", ha afirmado el consejero, quien se ha referido a los más de 400.000 hectáreas calcinadas en todo el país.

Lo que piden es que "dé respuesta y atienda a todos los municipios afectados, cumpla y no deje a ninguno fuera de estas ayudas tan necesarias para que los vecinos puedan recuperar sus casas y su día a día con normalidad".