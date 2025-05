La Comunidad exige "coherencia y menos demagogia" a la izquierda sobre personas LGTBI: "No son de su pertenencia"

MADRID 22 May. (EUROPA PRESS) -

La consejera de Familia, Juventud y Asuntos Sociales, Ana Dávila, ha exigido este jueves a la izquierda "coherencia y menos demagogia" al hablar de las personas LGTBI al asegurar que "no son de su pertenencia" ni "patrimonio de ninguna ideología".

En la sesión de control al Gobierno en el Pleno de la Asamblea, en respuesta a la diputada de Más Madrid Jimena González, la consejera ha recordado que el responsable de perseguir los delitos de odio en la región es el delegado del Gobierno, Francisco Martín. "Ya que están en el mismo equipo, dígale que se ponga a trabajar de una vez", ha afirmado.

Además, ha defendido que el Gobierno regional "no censura" y no ha vulnerado ningún derecho con su modificación de las leyes LGTBI autonómicas. "Ni la maquinaria de (Pedro) Sánchez, con (Cándido) Conde-Pumpido a la cabeza lo ha conseguido (...) La censura se la dejamos a ustedes, que son expertos en patrullar el pensamiento y silenciar a quien no conmulga con su dogma", ha criticado.

Así, Dávila ha subrayado que "el mayor órgano censor desde que empezó la democracia hoy es el Consejo de Ministros", a la vez que ha asegurado que Madrid es cada vez una región "más libre, más abierta y más respetuosa", mientras la izquierda parece ir "en la dirección contraria, perdiendo tolerancia a cada paso".

Desde Más Madrid, González ha criticado las "presiones para censurar" el informe anual sobre delitos de odio LGTBI en la Comunidad, algo que ha negado Dávila.

"La Asociación Arcópoli ha denunciado que su Gobierno ha estado ejerciendo presiones para censurar de su informe anual sobre delitos de odio por LGTBIfobia todo lo relativo al impacto negativo que ha tenido su derogación de las leyes trans y LGTBI (...) Tienen una concepción tan patrimonialista, tan pringosa, tan parasitaria de las instituciones que piensan que si la Comunidad de Madrid financia un informe el resultado de ese informe le tiene que gustar a la señora Ayuso, y si no le gusta, lo devuelve y se pide otro", ha reprochado.

Si bien, la consejera ha explicado que el informe inicialmente presentado "se salía de su objeto, contenía juicios de valor ajenos a un análisis técnico y los propios funcionarios advirtieron esas deficiencias". "Aquí no ha habido ni presiones, no ha habido vetos, ha habido legalidad, control del gasto y respeto a los procedimientos, algo que ustedes no soportan", ha aseverado.