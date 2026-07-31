La Comunidad exige que se declare la emergencia nacional en Ceuta "con urgencia" y que se envíen más medios a fronteras

Decenas de personas siguen intentando cruzar la frontera, a 31 de julio de 2026, en Ceuta (España). - Marcos Moreno - Europa Press

MADRID 31 Jul. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Presidencia, Justicia y Administración Local, Miguel Ángel García Martín, ha exigido al Gobierno de España que se declare "con urgencia" la emergencia nacional en Ceuta y que se envíen los "medios suficientes" a las fronteras para atajar el problema.

Lo ha expresado así ante los periodistas desde Pelayos de la Presa, después de que el presidente de Ceuta, Juan Jesús Vivas, haya cifrado en 60.000 los migrantes que han entrado a la ciudad autónoma desde Marruecos por la crisis migratoria desatada este jueves, que ha dejado a 24 personas fallecidas.

El también portavoz del Gobierno autonómico ha expresado que ven "con muchísima preocupación" esta situación, con un país que está viviendo "un absoluto caos migratorio" porque el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, "no ha hecho nada para poner freno".

"Los propios socios europeos y el propio comisario ha alertado con muchísima preocupación de este descontrol que se está produciendo", ha avisado, a la vez que se ha preguntado "qué le debe el señor Pedro Sánchez a Marruecos que le tiene maniatado", una pregunta que asegura debería "despejar" el Gobierno.

La declaración de situación de interés para la Seguridad Nacional que reclama el PP para que se aplique en Ceuta a raíz de la masiva entrada de inmigrantes de las últimas horas permitiría al Gobierno tomar el control sobre la ciudad autónoma, nombrar a una "autoridad funcional" para dirigir y coordinar las actuaciones que procedan y movilizar medios tanto públicos como privados para ello, pero en ningún caso podría implicar la "suspensión de derechos fundamentales" de los ciudadanos.