La Comunidad exige al delegado más financiación y dispositivos de seguridad para víctimas de violencia de género

MADRID 9 Ene. (EUROPA PRESS) -

La consejera de Familia, Juventud y Asuntos Sociales de la Comunidad de Madrid, Ana Dávila, ha exigido al delegado del Gobierno en Madrid, Francisco Martín, más financiación e incrementar los dispositivos de seguridad para víctimas de violencia de género en todos los municipios.

Así lo ha expresado este viernes antes de asistir a la función especial del espectáculo 'Circlassica' para personas con discapacidad intelectual tras la carta que Martín ha enviado a los alcaldes de 34 localidades de la región en la que les insta a que se adhieran al Seguimiento Integral en los casos de Violencia de Género (Sistema VioGén).

En la misiva, que también ha ido dirigida a la presidenta de la Federación Madrileña de Municipios (FMM) y alcaldesa de Alcalá de Henares, Judith Piquet, Martín anima a los alcaldes a "valorar" junto a sus equipos de gobierno y los servicios municipales la posibilidad de adherirse a VioGén, una herramienta "esencial para la valoración del riesgo, el seguimiento de casos y la protección efectiva de las víctimas de violencia de género".

"Lo primero que tiene que hacer es ponerse a trabajar. Desde la Comunidad de Madrid llevamos años solicitándole un incremento en dispositivos de seguridad para todos los municipios y no hemos recibido ninguna respuesta", ha censurado la consejera.

Asimismo, Dávila ha exigido incrementar la financiación en Madrid porque "es la que menos recibe por número de víctimas". Ha añadido que debe "trabajar" para solucionar "el escándalo de las pulseras antimaltrato", que hasta ahora "siguen sin saber cuál es la solución que se va a aportar a las mujeres que han quedado desprotegidas por culpa" del Ejecutivo central.

"Madrid es la comunidad autónoma que tiene la mayor red de atención a las mujeres víctimas, con los recursos más especializados, pero obviamente el Gobierno de España tiene que hacer su trabajo, que lleva años sin hacerlo. Que ponga solución a las pulseras antimaltrato, que incremente esos dispositivos de seguridad y que ponga solución a la financiación en la que la Comunidad de Madrid sale perjudicada como siempre", ha concluido.