La Delegación del Gobierno insta por carta a 34 ayuntamientos a que se adhieran al Sistema VioGén

El delegado del Gobierno, Francisco Martín, durante un minuto de silencio por un caso de violencia de género - Diego Radamés - Europa Press

MADRID 8 Ene. (EUROPA PRESS) -

El delegado del Gobierno en Madrid, Francisco Martín, ha remitido este jueves una carta a los alcaldes de 34 localidades de la región en la que les insta a que se adhieran al Seguimiento Integral en los casos de Violencia de Género (Sistema VioGén) a la vista de que estos municipios cuentan con al menos ocho agentes de Policía Local, considerado el mínimo para unirse a la iniciativa.

El la misiva, Martín anima a los alcaldes a "valorar" junto a sus equipos de gobierno y los servicios municipales la posibilidad de adherirse a VioGén, una herramienta a su juicio "esencial para la valoración del riesgo, el seguimiento de casos y la protección efectiva de las víctimas de violencia de género".

En concreto, la carta ha ido dirigida a los alcaldes de Ajalvir, El Álamo, Algete, Alpedrete, Arroyomolinos, El Boalo, Camarma de Esteruelas, Campo Real, Chinchón, Cobeña, El Escorial, Fuente el Saz de Jarama, Galapagar, Griñón, Guadarrama, Hoyo de Manzanares y Humanes de Madrid.

Además de Loeches, Meco, El Molar, Los Molinos, Morata de Tajuña, Navacerrada, Navalagamella, Paracuellos de Jarama, San Lorenzo de El Escorial, Sevilla la Nueva, Torrejón de la Calzada, Torrejón de Velasco, Torrelodones, Valdemorillo, Valdemoro, Villanueva de la Cañada y Villarejo de Salvanés.

En su argumentación, Martín ha aludido a las 46 mujeres que fueron asesinadas a lo largo del año pasado por sus parejas o exparejas, cuatro de ellas en la Comunidad de Madrid, unos datos que "evidencian la magnitud del desafío" y que "deben interpelar a todas las instituciones".

"La violencia de género exige una respuesta integral, sostenida y coordinada de toda la sociedad madrileña. La implicación de todas lad administraciones no es una opción, sino una responsabilidad derivada de la necesaria protección a las mujeres víctimas de violencia de género y a sus hijos e hijas", ha señalado Martín en su carta, según ha informado la Delegación del Gobierno.

Así las cosas, el delegado ha defendido que la incorporación de las policías locales a VioGén representa un gesto instuticional "con impacto directo en la vida de estas mujeres", pues mejora "muy positivamente" la capacidad de detección y la rapidez en la respuesta ante casos de violencia de género.

COORDINACIÓN CON GUARDIA CIVIL

En la citada misiva, Martín apunta además el compromiso de la Guardia Civil para la firma de protocolos de actuación que se adecúen a las relidades de cada municipio y de la Policía Local en cuestión, siendo "favorables para todas las partes".

De hecho, el delegado ha solicitado a los alcaldes aludidos que replanteen las decisiones tomadas hasta la fecha y que inicien el proceso de adhesión. Para ello, ha pedido que brinden el nombre de la persona que haga de "enlace municipal" para la coordinación con la Delegación y la Guardia Civil.

En los próximos días, esta persona recibirá una convocatoria para una reunión técnica de trabajo --bien sea presencial o telemática-- en la que se le resolverán dudas operativas, requisitos y fases de implantación. La Delegación, por su parte, se compromete a facilitar la coordinación, asesoramiento y la interlocución necesaria en el proceso.