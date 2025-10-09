La Comunidad exige a Puente que "afloje la chistorra" para el transporte público que "no se paga solo"

El consejero de la Presidencia, Miguel Ángel García, durante una rueda de prensa - Alberto Ortega - Europa Press

MADRID 9 Oct. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Presidencia, Justicia y Administración Local de la Comunidad de Madrid, Miguel Ángel García Martín, ha exigido este jueves al ministro de Transportes, Óscar Puente, que "afloje la chistorra" para el transporte público que "no se paga solo".

"La verdad que no hemos conseguido que Óscar Puente pague los 250 millones de euros que le debe a esta comunidad autónoma. Mire, para que los dirigentes del PSOE lo puedan entender mejor, es decir, para que nos den 500.000 chistorras, 1.250.000 soles y más de 2 millones y medio de lechugas", ha afirmado el consejero en el Pleno de la Asamblea de Madrid, haciendo alusión al lenguaje utilizado en el 'caso Koldo'.

García Martín ha subrayado que cada día "muchísimos ciudadanos" eligen el Metro de Madrid como "transporte ideal", algo que no ocurre en Cercanías porque "no es que no vaya lleno, es que no va directamente".

"Y por eso muchos ciudadanos tienen que seguir utilizando otros medios de transporte ante la incompetencia de un ministro que no hace nada para paliar el problema", ha asegurado, a la vez que reconocido que se trabaja para que no haya "ni una sola incidencia" en el suburbano.

Además, ha subrayado que Madrid es la región que más oferta de transporte público está ofreciendo a todos los ciudadanos con unas tarifas que son "las más económicas de Europa".

"Tenemos además una Administración que es la que más aporta. Tan solo el 6% lo hace la Administración General del Estado, mientras que el resto, el 94%, lo tiene que aportar esta comunidad autónoma y los propios ayuntamientos", ha señalado.