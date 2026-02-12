La Comunidad exige "transparencia" al Gobierno sobre las inversiones en el CAR y alerta de "falta de apoyo" al deporte

Archivo - El consejero Turismo, Cultura y Deporte, Mariano de Paco, durante una entrevista para Europa Press, en la Consejería de Cultura, Turismo y Deporte, a 21 de febrero de 2024, en Madrid (España). - Jesús Hellín - Europa Press - Archivo

MADRID 12 Feb. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Cultura, Turismo y Deporte de la Comunidad de Madrid, Mariano de Paco, ha exigido "transparencia" al Gobierno de España sobre las inversiones realizadas en el Centro de Alto Rendimiento de Madrid (CAR), a la vez que ha alerta de su "falta de apoyo" al deporte en la región.

Lo ha trasladado en una carta remitida a la ministra de Educación, Formación Profesional y Deportes, Milagros Tolón, a la que ha tenido acceso Europa Press, en la que ha apuntado que la "ausencia de transparencia presupuestaria en la gestión directa impide evaluar con criterios de solvencia y correcta rendición de cuentas el grado de inversión realizada".

En enero, el consejero madrileño denunció que el Gobierno de Pedro Sánchez había dejado "sin ayudas" al Centro de Alto Rendimiento por sus "revanchas políticas" contra el Ejecutivo de Isabel Díaz Ayuso. Consideró que el hecho de que las ayudas a entidades locales del Gobierno central recayesen "100% en entidades catalanas" y "cero en Madrid" no tiene "sentido alguno".

Desde el Consejo Superior de Deportes (CSD) trasladaron que su inversión en el Centro de Alto Rendimiento superó los 95 millones de euros desde 2018, de los que 78,2 millones son procedentes del presupuesto ordinario del propio CSD, mientras que otros 17,1 millones provienen de los fondos NextGenerationEU.

Tras conocer estos datos, De Paco ha señalado en su carta que en las próximas semanas, y "en aras de la mayor transparencia", los técnicos de la Dirección General de Deportes de su consejería se pondrán en contacto con el CSD para "conocer las actuaciones que se han llevado a cabo".

"FALTA DE APOYO" AL DEPORTE EN LA REGIÓN

Por otro lado, el consejero ha trasladado que el real decreto 714/2025 de 26 de agosto, que reguló la concesión directa de subvenciones a Administraciones Públicas para la ejecución de actuaciones de relevancia deportiva y de interés público, "no destinó ni un solo euro a la mejora de las infraestructuras madrileñas", una decisión que "marginó" a la Comunidad de Madrid "de forma incomprensible".

"Esta falta de apoyo al deporte de Madrid se viene sucediendo desde 2023, año en el que el Gobierno central aprobó sus últimos Presupuestos Generales", ha lamentado De Paco, quien ha criticado a la exministra Pilar Alegría por "justificar" hace unos meses la ausencia de inversión del Gobierno central en la Comunidad de Madrid porque desde el Ejecutivo regional "no se le hubieran trasladado proyectos objeto de posible y necesaria financiación".

Sin embargo, ha recordado la lista de propuestas de inversión y de proyectos de interés estratégico que plantea la Comunidad para obtener financiación, como el Canal Olímpico de piragüismo, en Aranjuez; la segunda fase de las obras de remodelación del Centro de Natación Mundial 86; el apoyo a la celebración en Madrid del Eurobasket 2029; la Premier Pádel Comunidad de Madrid 2026; el Zurich Rock and Roll Running Series Madrid 2026; la Madrid Horse Week 2026 y la Copa del Mundo de escalada 2026 Comunidad de Madrid, entre otros.

"En la Comunidad de Madrid este sector se ha consolidado como una industria estratégica que ya aporta más de 8.000 millones de euros al año, una cifra equivalente al 3% del PIB regional. Considero que es fundamental que el Ejecutivo del que formas parte pueda colaborar con el conjunto de las comunidades autónomas, también la Comunidad de Madrid, en el despliegue de sus planes de mejora de infraestructuras deportivas", ha subrayado.

De Paco también ha destacado el apoyo del Ejecutivo autonómico a grandes eventos deportivos, lo que ha situado a este sector como "uno de los principales atractivos turísticos de Madrid, generador de actividad, oportunidades e interés de los ciudadanos, en especial de los más jóvenes".