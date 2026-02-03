La Comunidad exige transparencia al Gobierno sobre las inversiones en Transportes y pide más seguridad ante incidencias

El consejero de Vivienda, Transportes e Infraestructuras, Jorge Rodrigo (c), junto al delegado de Urbanismo y Medio Ambiente del Ayuntamiento de Madrid, Borja Carabante (i), durante una visita a las obras del intercambiador de Conde de Casal. - EUROPA PRESS

MADRID 3 Feb. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Vivienda, Transportes e Infraestructuras de la Comunidad de Madrid, Jorge Rodrigo, ha expresado su preocupación en torno a las incidencias registradas en la red ferroviaria española, motivo por el que ha exigido al Gobierno central no solo más seguridad en este sentido, sino también transparencia en las inversiones del Ministerio de Transportes.

Rodrigo, que este martes ha visitado las obras del intercambiador de Conde de Casal, ha reconocido que el Ejecutivo autonómico sigue con inquietud lo ocurrido en los últimos días en las líneas de tren que conectan Madrid con Barcelona o Sevilla. "Prácticamente a diario se producen incidencias", ha denunciado.

A su juicio, esta situación evidencia "un problema importante de gestión" por parte del Gobierno de Pedro Sánchez, al que reprocha haber tenido durante estos años de gobierno tres ministros del área, uno de los cuales fue 'número dos' del Partido Socialista y está ahora en prisión, en alusión a José Luis Ábalos.

En este sentido, Rodrigo ha deslizado que el Ministerio de Transportes está sumido en presuntos casos de corrupción y tanto esta cartera como el Gobierno de Sánchez están más centrados en "tapar sus problemas de corrupción" que en "garantizar la seguridad ferroviaria de todos los españoles".

INCIDENCIAS EN CERCANÍAS

El consejero ha insistido en que la principal competencia que afecta directamente a los madrileños es la de Cercanías, un servicio que depende del Estado y en el que "se registran incidencias prácticamente todos los días sin que se explique con claridad qué está ocurriendo ni qué inversiones se están realizando".

Frente a esta situación, Rodrigo ha contrapuesto las actuaciones impulsadas por el Ejecutivo autonómico, como las inversiones en infraestructuras de transporte público en la región, entre ellas el citado intercambiador de Conde de Casal, con el objetivo de mejorar la movilidad de los ciudadanos.

"Mientras la Comunidad de Madrid invierte para mejorar el transporte público, seguimos sin saber qué se está haciendo en Cercanías Madrid", ha reprochado el consejero.

Finalmente, Rodrigo ha reclamado al Gobierno central "seguridad, información veraz y claridad" sobre el estado de la red ferroviaria, con independencia de que se trate de alta velocidad o Cercanías, y ha reiterado que "la seguridad de los usuarios no puede quedar relegada por una mala gestión o por otros problemas del Ejecutivo".