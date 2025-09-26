La Comunidad exige a Turull que "se meta en sus cosas" y le pide respeto por la autonomía del resto de CCAA

(I-D) La portavoz de Más Madrid en la Asamblea, Manuela Bergerot; la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso y el consejero de la Presidencia, Miguel Ángel García, durante una reunión en la Real Casa de Correos, a 26 de septiembre - Marta Fernández - Europa Press

MADRID 26 Sep. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Presidencia, Justicia y Administración Local de la Comunidad de Madrid, Miguel Ángel García Martín, ha exigido este viernes al secretario general de Junts, Jordi Turull, que "se meta en sus cosas" y le ha pedido respeto por la autonomía del resto de comunidades autónomas.

Lo ha trasladado en su comparecencia tras la reunión con los grupos parlamentarios de la Asamblea de Madrid, después de que Turull haya acusado a la Junta de Andalucía de promover deducciones fiscales a sus ciudadanos, como la cuota del gimnasio y los gastos veterinarios de las mascotas, "con el dinero de los catalanes".

García Martín ha tildado de "curioso" que critiquen la política fiscal de otra comunidad autónoma los partidos independentistas que han gobernado Cataluña durante mucho tiempo convirtiéndola en "un infierno fiscal", además de utilizar "los recursos de todos los españoles para financiar su fiesta soberanista y para malversar dinero público".

En esta línea, ha subrayado que cada región tiene la autonomía que le otorga la Constitución y el propio Estatuto de Autonomía. "Me parece muy curioso que un partido que pide la independencia para su región, lo que quiera es limitar cualquier tipo de autonomía para el resto de regiones", ha insistido.

Por ello, ha pedido a Junts que "deje en paz" a las demás comunidades autónomas y que "devuelva lo que malversaron y utilizaron de manera espuria para ese golpe de Estado" en Cataluña.