La Comunidad expresa sus condolencias por los fallecidos en el accidente de Adamuz y está "a la espera de noticias"

El consejero de Presidencia, Justicia y Administración Local, Miguel Ángel García Martín, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno - COMUNIDAD DE MADRID

MADRID 19 Ene. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Presidencia, Justicia y Administración Local de la Comunidad de Madrid, Miguel Ángel García Martín, ha expresado este lunes su condolencias a los familiares de los fallecidos en el accidente de tren de Adamuz (Córdoba) y ha afirmado que se mantienen todavía "a la espera de noticias".

"Pues es un día muy triste, estamos todavía a la espera de las noticias de los trabajos de los servicios de Emergencia que están atendiendo a las personas heridas y también identificando a los fallecidos de ese trágico accidente", ha señalado el consejero en su llegada a un desayuno informativo en la capital.

Así, ha subrayado que todos los servicios de Emergencias de la Comunidad se han puesto a disposición de la Junta de Andalucía, además de contar con el Servicio de Urgencia Médica (Summa 112) desplegado en la estación de Atocha.

A ellos se suman los psicólogos que están ofreciendo atención en las instalaciones ya que han llegado algunas de las primeras personas que viajaban en autobús hasta Madrid, y que también presentaban alguna herida.

"En este momento, expresar nuestras condolencias a los familiares y a los amigos de los fallecidos y desear desde luego a todos los heridos una pronta recuperación", ha indicado.