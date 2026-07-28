La Comunidad extingue la concesión de Estadio de Vallecas al Rayo y la suspende cautelarmente para obras "urgentes"

Archivo - Rayo Vallecano centenary events before the Spanish League, LaLiga EA Sports, football match played between Rayo Vallecano and Athletic Club de Bilbao at Estadio de Vallecas on May 25, 2024, in Madrid, Spain. - Guillermo Martinez / AFP7 / Europa Press - Archivo

MADRID, 28 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Comunidad de Madrid ha dictado una orden para extinguir la concesión del Estadio de Vallecas al Rayo Vallecano y ha acordado, como medida cautelar, su suspensión inmediata, con el objetivo de tomar las riendas del recinto y comenzar las obras urgentes necesarias para garantizar su seguridad, según ha anunciado el consejero de Cultura, Turismo y Deporte, Mariano de Paco Serrano.

El consejero ha asegurado que, una vez extinguida la actual concesión, tendrá que tramitarse una nueva, con "requerimientos más duros para que esto no se vuelva a repetir", y ha sostenido que el club "no está capacitado para ser concesionario de un espacio público". De Paco ha añadido que la futura concesión no tendrá que recaer necesariamente en el Rayo Vallecano, mientras la Comunidad asumirá las actuaciones en un estadio de titularidad autonómica.

Esta decisión se produce tras una auditoria iniciada en el mes de octubre que recoge graves deficiencias de seguridad, salubridad y mantenimiento y que, según el Gobierno regional, impide garantizar la seguridad del recinto.