La Comunidad facilitará a familias las ayudas para terapias de Atención Temprana a través de los centros especializados

Archivo - La consejera de Familia, Juventud y Asuntos Sociales, Ana Dávila, en el Centro de Atención Temprana 'Los Juncales' de Torrejón de Ardoz - COMUNIDAD DE MADRID - Archivo

MADRID, 10 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Comunidad de Madrid ha iniciado este martes el procedimiento administrativo para poner en marcha las nuevas ayudas destinadas a financiar terapias de Atención Temprana para menores de hasta 12 años, que se tramitarán directamente a través de los centros especializados para evitar gestiones adicionales a las familias.

El objetivo del Gobierno regional es que las ayudas puedan comenzar a concederse durante el primer trimestre de 2027 y permitan a los niños mayores de seis años y hasta los 12 que lo necesiten prolongar sus tratamientos, una vez finalizado el servicio público de Atención Temprana.

Fuentes del departamento que dirige la consejera Ana Dávila han apuntado a Europa Press que las subvenciones alcanzarán los 4.000 euros anuales y estarán dirigidas a menores con discapacidad o dependencia reconocida que necesiten continuar con estas terapias. La iniciativa contará con una inversión de 10 millones de euros al año y podrá beneficiar a cerca de 2.500 niños.

La gestión se realizará directamente a través de las entidades especializadas que prestan estos servicios, de manera que las familias no tengan que realizar trámites administrativos para acceder a los tratamientos.

600 NUEVAS PLAZAS EL PRÓXIMO AÑO

Por otro lado, el Ejecutivo autonómico ha recordado que ampliará la red pública de Atención Temprana con 600 nuevas plazas durante 2027, de las que 200 estarán destinadas a terapias en el propio entorno del menor.

Con esta ampliación, la Comunidad de Madrid prevé alcanzar las 8.000 plazas públicas e incorporar nuevos perfiles profesionales para reforzar la atención a los niños y sus familias.