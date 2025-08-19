La Comunidad financia a través del IMDEA estudios sobre materiales para aplicaciones de ingeniería

El consejero de Educación, Ciencia y Universidades, Emilio Viciana, visita las instalaciones del IMDEA Materiales - COMUNIDAD DE MADRID

MADRID 19 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Comunidad de Madrid financia, a través del IMDEA, estudios sobre materiales para aplicaciones de ingeniería, entre otros, ha destacado el consejero de Educación, Ciencia y Universidades, Emilio Viciana, en su visita al Instituto Madrileño de Estudios Avanzados IMDEA Materiales de Getafe, donde ha conocido sus avances en innovación y transferencia al ámbito industrial.

Este centro, ha informado el Gobierno regional en un comunicado, está a la vanguardia en la investigación de nuevos materiales que pueden ser aplicados a la ingeniería, el desarrollo de baterías más seguras y duraderas y la producción de hidrógeno verde.

En concreto, este centro participa actualmente en 84 proyectos de I+D+i que abarcan estudios aplicados a distintos sectores a nivel nacional, europeo e internacional con un enfoque integral. Entre ellos destaca DIGIMATER, financiado por el Gobierno regional y orientado al descubrimiento autónomo de materiales para aplicaciones de ingeniería mediante automatización robótica y el uso de la inteligencia artificial.

También sobresale FireSafeBATT, que forma parte del programa de atracción de talento César Nombela de la Comunidad de Madrid con dos investigadores, y trabaja en el desarrollo de baterías de ion litio seguras y duraderas. Cuenta con el primer equipo en España y segundo en Europa de ensayos de resistencia al fuego de los materiales de las carcasas para los coches eléctricos.

Y se ha incorporado recientemente el programa CHOSEN-CAT, que estudia la producción de hidrógeno verde. Además, ya está en funcionamiento, junto a su sede getafense, la primera empresa emprendedora relacionada con un descubrimiento científico del IMDEA. Se trata de la compañía Floatech, que fabrica ánodos de silicio para baterías y acaba de firmar un acuerdo estratégico de colaboración con ArcelorMittal.

OCHO PROGRAMAS POSDOCTORALES

Durante el último año, IMDEA ha atraído 7,8 millones de euros en financiación y ha recibido ocho programas postdoctorales Marie Sklodowska-Curie Actions, lo que lo convierte en la tercera institución española en número de proyectos otorgados por la Comisión Europea en esta iniciativa.

También mantiene 21 contratos de I+D con socios industriales como ITP Aero, Airbus, Acciona, 3M, Secret Aligner o Nano4Energi, entre otros.

Por otra parte, el Instituto realiza importantes contribuciones al mundo académico y ha publicado un nuevo récord de 168 artículos con casi 9.500 citas. Recientemente ha creado tres nuevos grupos de investigación: Materiales Bioinspirados, Inteligentes y Vivientes; Biometales, Recubrimiento y Dispositivos, y Catálisis y Materiales para Energía.