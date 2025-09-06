La Comunidad forma a 145 bailarines para ser auxiliares de danza en colegios públicos de la región

El consejero de Educación, Universidades y Ciencia, Emilio Viciana, asiste a los cursos de formación de bailarines para ser auxiliares de danza en el curso académico. - COMUNIDAD DE MADRID

MADRID 6 Sep. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Educación, Universidades y Ciencia, Emilio Viciana, ha visitado este sábado el Real Conservatorio Profesional de Danza Mariemma, donde se imparten los cursos de formación para 145 bailarines que optan a ser auxiliares de danza en colegios sostenidos con fondos públicos durante el nuevo curso académico.

El programa, que celebra su tercera edición, beneficiará a unos 30.000 alumnos de Primaria de alrededor de un centenar de centros educativos, incluidos los de Educación Especial, y se enmarca dentro del Plan Integral de Danza del Gobierno regional, según ha destacado la Comunidad de Madrid en un comunicado.

"Este es uno de los programas más bonitos de la Consejería de Educación", ha manifestado Viciana, que ha aprovechado la ocasión para recordar que la intención inicial de la formación era "acercar al danza a los alumnos de Primaria" y aprendieran a "soltarse y relacionarse mejor entre ellos".

El objetivo de esta iniciativa pasa por formentar el conocimiento del folclore y la cultura popular, mejorar la motricidad, la coordinación y el ritmo de los estudiantes, así como combatir el sedentarismo y la depresión infantil a la par que se forma a nuevos públicos y talentos para la danza.

Los bailarines que superen la formación podrána actuar como auxiliares de los maestros de Música entre seis y 16 horas semanales, según el número de aulas del colegio. Pueden participar en esta iniciativa los egresados de conservatorios profesionales o quienes hayan superado la prueba de acceso a enseñanzas artísticas superiores de Danza.

Asimismo, también se valorarán expedientes académicos, especialidades en baile flamenco o danza española, formación específica en folclore y experiencia en espectáculos infantiles o juveniles.