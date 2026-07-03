La Comunidad forma a más de 87.000 alumnos en los cursos gratuitos de IA, con "alto grado" de empleabilidad

El consejero de Digitalización, Miguel López-Valverde - EUROPA PRESS

MADRID 3 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Comunidad de Madrid ha formado ya a más de 87.000 alumnos a través de los primeros cursos de Inteligencia Artificial (IA) en Europa, una formación gratuita y que permite un "alto grado" de empleabilidad.

El consejero de Digitalización, Miguel López-Valverde, ha presentado este viernes en el Centro de Innovación Digitaliza Madrid la campaña estival para animar a los jóvenes a continuar realizando estas capacitaciones durante el verano.

El objetivo es alcanzar los 100.000 alumnos formados en dos años, tras su puesta en marcha en octubre de 2024 fruto de la colaboración entre la Comunidad de Madrid, la multinacional tecnológica Microsoft y la escuela de negocios online Founderz.

De momento, ya se ha rebasado la cifra de 87.000 alumnos, el 46% de ellos mujeres, con un "alto grado" de empleabilidad. "A día de hoy el 75% de las personas que están trabajando están utilizando la Inteligencia Artificial y el 68% de las personas que están contratando necesitan y buscan recursos con estos conocimientos", ha argumentado Natalia Escobedo, directora de Sector Público, Sanidad y Educación en Microsoft España.

Según ha subrayado, España es el sexto país en adopción de Inteligencia Artificial pero, sin embargo, ocupa la decimocuarta posición en formación y capacitación en esta materia. "Tenemos una brecha impresionante y programas como estos son claves para poder cubrirlo", ha añadido.

En este sentido, los alumnos que se han formado en el marco de esta iniciativa han completado dos módulos en los que han adquirido conceptos sobre el uso de la Inteligencia Artificial, además de conocer y perfeccionar la disciplina Promt Engineering, que consiste en saber cómo hay que dar instrucciones claras a esta herramienta para obtener las mejores respuestas posibles.

Una vez finalizados cursos, que se realizan online y cuentan con sesiones interactivas, los alumnos han tenido que realizar y presentar un proyecto final planteando un caso de uso que dé respuesta a un reto previamente definido.

PIONERO EN EUROPA

Durante su intervención, el consejero ha subrayado que se trata de un "proyecto ambicioso" y "pionero en Europa" que está siendo un "éxito". Aunque se ha centrado en los jóvenes, el objetivo final del Gobierno regional es "formar e informar y sensibilizar a todos los ciudadanos" que se pueda.

En este sentido, ha recordado que la Comunidad también pone a disposición de la gente mayor los centros de capacitación y programas gratuitos a través de Madrid Aula Digital. "Lo que queremos es que la gente sepa para qué se puede utilizar, cómo se puede utilizar y sobre todo el que se creen y se hagan vocaciones nuevas ¿Por qué? Porque ahora mismo se utiliza en cualquier tipo de trabajo. Y sobre todo es que nuestra ciudadanía lidere la Inteligencia Artificial", ha remarcado.

"La región ahora mismo está a la vanguardia de Inteligencia Artificial y de todas las tecnologías que estamos aplicando ya la propia administración y sobre todo que los jóvenes van a ser nuestros herederos y son los que van a guiar nuestro futuro digital, tanto aquí como en España como en Europa", ha resaltado López-Valverde.

LA EXPERIENCIA DE LOS ALUMNOS

Uno de los alumnos que ha cursado esta formación es Carlos Alonso, que previamente había realizado un máster en Inteligencia Artificial y el grado superior de desarrollo de aplicación en multiplataforma y ahora trabaja para Microsoft.

Según ha resaltado, "aporta un poco visión, ya que la Inteligencia Artificial se ha convertido en una competencia transversal, no es solo para los técnicos ni solo para los informáticos" y está enfocado a la "empleabilidad".

"Que sepas de IA profundamente te hace rendir a nivel técnico pero que sepas cómo usar la Inteligencia Artificial a nivel de usuario te hace rendir en tu trabajo, independientemente de cuál sea tu rol, de una forma mucho más productiva, de una forma mucho más, por qué no decirlo, de más valor el trabajo que consigue realizar", ha remarcado.

Otro de ellos es Lucía Cordero, que cursó un grado en Ciencia y Ingeniería de Datos y luego un máster de Inteligencia Artificial. Según ha reseñado, este curso, con "una duración un poquito más corta y más concentrada", "ayuda a tener un poco todo lo que son los fundamentos de una sola sentada".

"Es muy interesante porque al final para los perfiles que quizá no sean tan técnicos y no necesiten tener todo el conocimiento de qué hay detrás, sino los fundamentos para utilizarlo en el día a día, pues al final es una ventaja competitiva lo que nos da dentro del mercado laboral", ha subrayado.

Según ha explicado, "hay una diferencia fundamental entre entender un poco d se encuentra cada uno de los botones y realmente saber sacar la productividad y esos casos de uso que nos ahorran minutos todos los días". "La idea es crear una formación transversal que te permita acceder a este tipo de mercado y a este tipo de capacidades independientemente del punto de partida que tengas", ha subrayado.