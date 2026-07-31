La Comunidad genera 100 toneladas de abono orgánico de alta calidad en su planta piloto para mejorar suelos agrícolas

Abono orgánico - COMUNIDAD DE MADRID

MADRID 31 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Comunidad de Madrid ha generado en los últimos cuatro años 100 toneladas de abono orgánico de alta calidad en su planta piloto para mejorar los suelos agrícolas regionales, ha informado el Gobierno regional en un comunicado.

Se trata de un espacio ubicado en la finca experimental El Encín, en Alcalá de Henares, perteneciente al Instituto Madrileño de Investigación y Desarrollo Rural, Agrario y Alimentario (IMIDRA).

Esta instalación constituye un lugar de referencia para el desarrollo de proyectos de investigación relacionados con la transformación de residuos.

Así, los expertos buscan mejorar la eficiencia de estos procesos, mientras asesoran al sector agrario en la fabricación de compost y desarrollan su uso para la regeneración de suelos de cultivo, sobre todo de vid y olivo.

Este espacio se puso en marcha en 2022 y, desde entonces, se han tratado más de 260 toneladas de residuos orgánicos. Así, el Gobierno regional firmó un acuerdo colaborativo con el Ayuntamiento de Torrelodones, para utilizar los restos generados en sus centros escolares. Solo con la recogida de las escuelas de este municipio, el IMIDRA estima que hasta 2027 podrá convertir 180.000 kilogramos de desechos.

Con este mismo objetivo se encuentra vigente el convenio con el Consistorio de Torrejón de Ardoz, donde una vez llegan a la planta, los investigadores se encargan de analizarlos y convertirlos en abono.

Así, el Ejecutivo autonómico busca proporcionar asesoramiento a los municipios madrileños en materia de fertilizantes. Además, los expertos ofrecen información y apoyo a través de una red de composteras comunitarias en Horcajo de la Sierra, Prádena del Rincón, Moralzarzal, Alcorcón, Rivas-Vaciamadrid, Torrejón de Ardoz, Móstoles y la ciudad de Madrid para que puedan mejorar la calidad sus suelos agrícolas.

De esta forma, la Comunidad de Madrid refuerza su compromiso con las entidades regionales para trabajar en la gestión de esta materia.