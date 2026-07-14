La Comunidad implanta cita única para niños de hasta 6 años que necesiten atención temprana, dependencia o discapacidad

La consejera de Familia, Juventud y Asuntos Sociales, Ana Dávila, en el Centro de Atención Temprana 'Los Juncales' de Torrejón de Ardoz - COMUNIDAD DE MADRID

MADRID 14 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Comunidad de Madrid ha puesto en marcha este martes un sistema de cita única para valorar a los menores de hasta 6 años que necesiten acceder a los servicios de atención temprana, dependencia o discapacidad, con el objetivo de simplificar los trámites para las familias y agilizar el acceso a los tratamientos.

La consejera de Familia, Juventud y Asuntos Sociales, Ana Dávila, ha presentado la medida durante una visita al Centro de Atención Temprana 'Los Juncales', gestionado por la Asociación de Padres con Hijos con Discapacidad Intelectual de Torrejón de Ardoz (ASTOR), que dispone de 155 plazas públicas de tratamiento y otras 15 de apoyo y seguimiento.

Con este nuevo procedimiento, las familias solo tendrán que acudir una vez al Centro Regional de Coordinación y Valoración Infantil (CRECOVI), donde un equipo de profesionales evaluará la situación del menor y determinará los apoyos que necesita, evitando valoraciones independientes para cada prestación.

Según ha destacado el Gobierno regional, esta simplificación permitirá reducir los tiempos de espera y facilitar un acceso más rápido a los tratamientos.

Además, una vez asignada la plaza, los menores podrán mantener el tratamiento sin tener que someterse a revisiones periódicas previamente establecidas. Serán los propios profesionales quienes realicen el seguimiento de oficio y decidan, en función de la evolución del niño, la continuidad de la atención, sin que las familias tengan que iniciar nuevos trámites.

La medida da cumplimiento al decreto aprobado por el Ejecutivo autonómico en octubre de 2025 para renovar el modelo de acceso a los servicios de atención temprana dirigidos a menores de hasta seis años, con un sistema de apoyo personalizado e integral que sitúa a la familia como eje principal del desarrollo del menor.

Durante la visita, Dávila ha recordado que la Comunidad de Madrid ha duplicado el número de plazas públicas de atención temprana en los últimos años, al pasar de las 3.777 existentes en 2021 a las 7.494 actuales.

Asimismo, ha señalado que el nuevo Acuerdo Marco en este ámbito, dotado con más de 300 millones de euros, permitirá elevar esa cifra hasta las 10.000 plazas entre 2027 y 2031.

En 2025, los 55 centros que integran la red pública de atención temprana atendieron a 10.197 menores y prestaron un total de 22.189 tratamientos, según los datos facilitados por la Comunidad de Madrid.