La Comunidad impulsa la IA para anticipar complicaciones en pacientes crónicos y agilizar trámites

El consejero de Digitalización, Miguel Ángel López Valverde - EUROPA PRESS

Monitoreo en hospitalización domiciliaria o avances en medicina de precisión serán otras líneas de trabajo MADRID 5 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Isabel Díaz Ayuso impulsará el uso de la Inteligencia Artificial en la Sanidad madrileña con programas centrados en anticipar complicaciones en el caso de pacientes crónicos, reforzar el monitoreo remoto en hospitalización domiciliaria o en desarrollar la medicina de precisión para prevenir patologías, además de poner en marcha el primer gemelo digital regional, una réplica virtual de la Comunidad.

En un encuentro con periodistas, el consejero de Digitalización, Miguel López-Valverde, ha avanzado estas líneas en las que trabaja el Gobierno regional para impulsar el uso de la IA en la mejora de servicios.

Conjuntamente con la Consejería de Sanidad, ha explicado López-Valverde, se trabaja en varios proyectos con el objetivo de ver "cómo acercar, utilizando la tecnología, el servicio sanitario allí donde esté el ciudadano", usando los datos con los que cuenta el Servicio Madrileño de Salud (Sermas) para prevenir y anticiparse a futuras "eventualidades" y ofrecer así "un mayor bienestar" a los madrileños.

Así, se impulsará el proyecto CRON-IA para identificar con antelación posibles complicaciones en pacientes crónicos monitorizados, tanto en Atención Primaria como en Atención Hospitalaria, de modo que se puedan detectar determinadas señales de alerta antes de que una posible dificultad evolucione.

De este modo, los profesionales sanitarios podrán conocer de forma inmediata alteraciones en el estado de dos millones de personas en la región que padecen enfermedades como la hipertensión, diabetes, enfermedad pulmonar obstructiva crónica (EPOC), insuficiencia cardiaca o deterioro cognitivo, sin esperar a que aparezcan síntomas más graves, y sin que se tenga que acudir a un centro de salud.

"El objetivo es que estos enfermos puedan contar con un seguimiento continuo, conectado con su vida cotidiana, sin que implique acudir constantemente a la consulta", ha explicado el consejero.

HOSPITALIZACIÓN DOMICILIARIA Y MEDICINA DE PRECISIÓN

Otra línea de trabajo es el programa Personaliz@, que ampliará el monitoreo remoto de personas hospitalizadas en sus casas. Gracias a él, los profesionales podrán disponer de datos clínicos en tiempo real y controlar la evolución del paciente sin necesidad de que permanezca en un centro sanitario. Todo ello para favorecer su recuperación en un entorno familiar y más cómodo.

Igualmente, el Ejecutivo autonómico pondrá en marcha el programa PREVEN-IA, para avanzar en la medicina de precisión, mediante el desarrollo de gemelos digitales de los pacientes y la aplicación de la Inteligencia Artificial.

En este caso, se desarrollará un sistema virtual en el que se introducirá información clínica, genómica, analítica y de imagen médica de los enfermos para simular diferentes escenarios, a modo de ensayos experimentales, y ayudar a los profesionales a tomar decisiones más ajustadas a las necesidades de cada ciudadano.

Este programa sigue el modelo del proyecto CardiologIA Madrid 365 que ya funciona en el Hospital Ramón y Cajal para la detección precoz a través del un control clínico los 365 días del año y las 24 horas de los pacientes con enfermedades como insuficiencia cardiaca, arritmias o cardiopatía isquémica o riesgos de padecerlas.

UN GEMELO DIGITAL PARA LA REGIÓN

De forma paralela, la Comunidad también trabaja en desarrollar el primer gemelo digital regional, una réplica virtual de la región que contará con Inteligencia Artificial (IA) y computación cuántica para analizar datos en tiempo real.

Su creación fue anunciado por la presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso, durante el último Debate sobre el Estado de la Región. Esta plataforma analizará en tiempo real más de un millón de variables procedentes de distintas fuentes para anticiparse a situaciones, probar soluciones y reforzar los servicios públicos en materias como el transporte, las infraestructuras o las emergencias.

"Estamos trabajando sobre escenarios de 2040, de tal forma que podamos adelantarnos a esos escenarios con los cambios poblacionales, los nuevos desarrollos que va a haber en la propia región y sobre todo los nuevos servicios que tenemos que proveer a todos esos nuevos ciudadanos que van a ir a esos nuevos desarrollos", ha destacado el consejero.

Así, tendrá modelos en tres dimensiones de carreteras, edificios o espacios naturales para simular situaciones como atascos, obras o acontecimientos multitudinarios.

Además, se podrán hacer proyecciones de crecimiento en áreas como la educación, la vivienda o los hospitales. La recreación de estos escenarios se actualizará con información procedente de dispositivos como sensores, cámaras o satélites.

De este modo, los responsables públicos podrán estudiar el impacto de distintos sucesos para conocer la evolución de una determinada situación y valorar con rapidez opciones o alternativas más adecuadas.

NUEVAS FUNCIONALIDADES EN CUENTA DIGITAL

Asimismo, el Ejecutivo autonómico incorporará nuevas funcionalidades a la plataforma Cuenta Digital, desde la que los ciudadanos pueden acceder a más de 400 servicios y 111 trámites, con el fin de hacerla más personalizada para los usuarios.

Así, el objetivo del Gobierno regional es alcanzar en 2027 un total de 200 procedimientos completamente simplificados, que atiendan el 85% de las solicitudes realizadas.

De esta forma, se incluirán recursos relacionados con el nacimiento y la crianza, como ayudas por recién nacido, el título de familia numerosa o las becas para Educación Infantil. También, quienes dispongan del Carné Jóven tendrán su espacio propio con las ventajas que ofrece este distintivo.

Además, la Comunidad de Madrid incluirá en la aplicación 30 asistentes de Inteligencia Artificial que ayudarán a los usuarios a realizar trámites y resolver dudas sobre procesos o documentación a aportar. El objetivo de esta iniciativa es conseguir que cualquier gestión que lleven a cabo los madrileños no dure más de un minuto.

Igualmente, el Gobierno regional destinará 50 millones de euros a la creación de una Factoría de IA, donde empresas, universidades e instituciones podrán desarrollar soluciones que ayuden a reforzar los servicios públicos. También facilitará que las pymes incorporen estas herramientas para mejorar su competitividad en el mercado.

ORDENADOR CUÁNTICO

Además, el consejero ha avanzado que el ordenador cuántico que se instalará en la Universidad Politécnica de Madrid, con una inversión de dos millones de euros por parte de la Comunidad de Madrid, llegará "para final de noviembre" a la región. Telefónica Soluciones de Informática y Comunicaciones de España se adjudicó el suministro de sistemas y la computadora está en proceso de fabricación por parte de la empresa finlandesa IQM Quantum Computers.

Esta infraestructura estará al servicio de otras universidades, de centros de investigación, hospitales y empresas, especialmente, startups tecnológicas. "Principalmente va a estar en dos líneas, la parte de investigación y la parte de educación, y también para casos reales que la propia administración ya tiene y estamos preparando para ver cómo esa tecnología puede ayudarnos a resolver problemas", ha apuntado López-Valverde.