La Comunidad insiste en el "auténtico caos" del Plan de Vivienda estatal y confía "corregir" aspectos en la Sectorial

Archivo - El consejero de Presidencia, Justicia y Administración Local, y portavoz del Gobierno autonómico, Miguel Ángel García Martín - Diego Radamés - Europa Press - Archivo

MADRID 29 Abr. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Presidencia, Justicia y Administración Local de la Comunidad de Madrid, Miguel Ángel García Martín, ha insistido este miércoles en las críticas a un Plan de Vivienda estatal que es una "auténtico caos" y ha dicho confiar en que se puedan "corregir cosas muy importantes" en la Conferencia Sectorial.

En declaraciones a los medios en la rueda de prensa tras el Consejo de Gobierno, el portavoz del Gobierno de Isabel Díaz Ayuso ha reafirmado las críticas a un plan que "no ha sido negociado" ni "acordado con las propias comunidades autónomas".

"De hecho, tiene que ir todavía a la Conferencia Sectorial --que reúne al Ministerio y las Comunidades Autónomas--, donde esperamos que se puedan corregir cosas muy importantes, incluso algunos aspectos que nos parecen que podrían ser inconstitucionales", ha remarcado.

En este sentido, ha expresado que confían en que el Gobierno central "pueda recapacitar" y, a través todavía del trámite que queda en la propia Conferencia Sectorial, se pueda mejorar el plan anunciado, que "es un auténtico caos".

Así, ha insistido en que a la Comunidad "no le gusta" este plan, que va "en la muy mala dirección" y ahonda en políticas que no funcionan como las vistas en comunidades donde se está aplicando el Plan de Vivienda, por ejemplo. "Cada vez haya menos oferta de vivienda en alquiler y, por tanto, está agravando la situación de la vivienda", ha remarcado.