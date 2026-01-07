La Comunidad insiste en extremar la precaución por el frío ante el riesgo de hielo en carreteras y accidentes domésticos

Archivo - Una mujer abrigada pasea por la ciudad, a 9 de diciembre de 2024, en Madrid (España). - Eduardo Parra - Europa Press - Archivo

LOECHES 7 Ene. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Medio Ambiente, Agricultura e Interior de la Comunidad de Madrid, Carlos Novillo, ha hecho un nuevo llamamiento a la población para extremar las precauciones durante los próximos días de bajas temperaturas, especialmente en desplazamientos por carretera y en el uso de sistemas de calefacción en los hogares.

Novillo ha recordado que las primeras horas del día están siendo especialmente delicadas por al combinación de frío intenso, alta humedad y bancos de niebla, lo que favorece la formación de placas de hielo y escarcha en las carreteras, según ha señalado ante los medios de comunicación desde Loeches.

En este sentido, ha insistido en la necesidad de conducir con especial precaución durante las mañanas. El otro asunto del que el consejero ha advertido ha sido del aumento de incidentes domésticos relacionados con el uso de calefacciones, especialmente aquellas "alternativas" o no habituales.

El consejero ha señalado el riesgo de intoxicación por monóxido de carbono y de incendios, motivo por el que el Cuerpo de Bomberos de la Comunidad de Madrid está reforzando las recomendaciones preventivas a la población.

Asimismo, Novillo ha subrayado la importancia de prestar especial atención a los colectivos más vulnerables, como personas mayores y niños, recomendando mantenerse bien abrigados y reforzar la vigilancia sobre su estado de salud durante estos días de frío.