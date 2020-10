La Comunidad insiste en que "hay que persistir" en las limitaciones por zonas básicas de salud al ser eficaces

MADRID, 20 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Comunidad de Madrid ha insistido en que "hay que persistir" en las limitaciones por zonas básicas de salud una vez que decaiga el estado de alarma, si bien la Consejería de Sanidad está ultimando las órdenes que dictara para seguir combatiendo el virus.

Así lo ha señalado el consejero de Justicia, Interior y Víctimas de la Comunidad de Madrid, Enrique López, en una entrevista en Nueva Economía Fórum en la que ha pedido de nuevo lealtad al Gobierno central frente a "la lealtad dada por Madrid".

En primer lugar, el consejero madrileño y secretario de Justicia del PP ha subrayado que Madrid "nunca" ha planteado el estado de alarma como "un agravio comparativo sino como un acto de manifiesta arbitrariedad e ilegalidad", recordando que se decreta "no como expresa la ley que regula" la declaración de esta situación excepcional.

"El artículo 1 establece que se decreta el estado de alarma cuando las circunstancias excepcionales impiden el mantenimiento de la normalidad mediante el ejercicio de los poderes públicos", ha explicado apuntando seguidamente que "eso se estaba haciendo con normalidad" dado que "se adoptaron medidas eficaces que se han demostrado·.

Así, ha insistido en que el Gobierno no compartía el sistema del Gobierno regional para frenar la curva del virus y optó por imponer las suyas mediante "una chapuza ilegal" a través de un acuerdo del Consejo Interterritorial.

"No impone el estado de alarma para auxiliar a un poder ordinario sino para que no se apliquen nuestras medidas. Seguimos manteniendo que son eficaces y perseguían solo que los madrileños no salieran de fin de semana, algo que ya se habían logrado en Madrid", ha dicho.

"Esto ha sido un auténtico disparate legal pero sobre todo un atropello al autogobierno y una intromisión en toda regla. Y no se puede volver a repetir. El Gobierno tiene que tener un protagonismo en la adopción de medidas coherentes y armonizadas en Toda España pero teniendo en cuenta las diferencias", ha subrayado.

López ha indicado que una vez que decaiga el estado de alarma, ha detallado que "la autoridad sanitaria dictará las órdenes que entienda adecuadas para seguir combatiendo el virus".

"Estamos en una situación de gravedad pero de bajada en los contagios. No podemos ser optimistas pero sí realistas y sí estamos en situación de bajada de contagios, presión hospitalaria y UCIS. Hay que persistir en las medidas que se adoptaron en su momento pero tiene que ser la autoridad sanitaria. Tenemos un equipo que se rige por criterios técnicos", ha aseverado.