La Comunidad insiste en que procedimiento de venta de ático "sigue abierto" y que hay que esperar a que concluyan plazos

Archivo - Fachada del ático en el barrio de Chamberí adquirido por la Comunidad de Madrid, a 30 de julio de 2026, en Madrid (España). - Fernando Sánchez - Europa Press - Archivo
MADRID 16 Sep. (EUROPA PRESS) -
El consejero de Presidencia, Justicia y Administración Local, Miguel Ángel García Martín, ha insistido este miércoles en que el procedimiento de venta del ático en Chamberí "sigue abierto" y que hay que esperar a que concluyan los plazos para tener más información al respecto.
"Se están celebrando todas aquellas mesas técnicas que son necesarias y en cuanto se conozca toda la información por supuesto será ofrecida (...) Pero todo esto lleva unos plazos, lleva un procedimiento y lógicamente cuando concluya se dará toda la información", ha afirmado el consejero en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno.
Además, ha subrayado que no hay ningún "secreto" al respecto y que cuando se haga la apertura de las ofertas se podrán conocer "en tiempo real", pero ha incidido en la importancia de esperar a que concluyan los plazos y a que los técnicos "hagan su trabajo" conforme al procedimiento administrativo.
"Antes es difícil que podamos dar información de lo que ha ocurrido cuando todavía se está analizando y son los técnicos los que están desarrollando todo ese trabajo tan importante previo a que se pueda dar toda esa información que yo mismo facilitaré, y de hecho lo venimos haciendo desde hace más de mes y medio en relación con este inmueble", ha explicado García Martín, quien comparece precisamente este jueves en la Asamblea de Madrid para dar más información.