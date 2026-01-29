La Comunidad insiste en que Puente tiene que dar explicaciones y "dejar paso" a otro ministro tras accidente en Adamuz

Archivo - El consejero de Presidencia, Justicia y Administración Local de la Comunidad de Madrid, Miguel Ángel García Martín, interviene durante un Desayuno Madrid, en el Auditorio Meeting Place de Castellana, a 7 de abril de 2025, en Madrid (España). - Marta Fernández - Europa Press - Archivo

MADRID 29 Ene. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Presidencia, Justicia y Administración Local de la Comunidad de Madrid, Miguel Ángel García, ha asegurado que el ministro de Transportes, Óscar Puente, tiene que dar "muchas explicaciones" y ha insistido en que tiene que "dejar paso" a otro ministro, tras el accidente en Adamuz con 45 víctimas mortales.

Así lo ha manifestado García Martín en declaraciones a los medios de comunicación este jueves, el mismo día que se celebra la comparecencia de Puente en el Senado para dar explicaciones sobre los siniestros ferroviarios de Adamuz y Gelida, donde falleció un maquinista.

"Venimos denunciando desde hace mucho tiempo las incidencias, las anomalías, la falta de inversión, la falta de gestión del ministro Puente que ha sido un community manager del Partido Socialista más que un ministro de Fomento", ha criticado el consejero durante una visita a la ampliación de las instalaciones para jueces y fiscales de la calle Poeta Joan Maragall, 53.

En este sentido, ha subrayado que "cuando no se invierte y cuando no se gestiona" pueden ocurrir esta serie de circunstancias "que son dramáticas y se ha llevado la vida de tantísimos inocentes".

Además, el consejero ha insistido en que el ministro tiene que dar explicaciones sobre "lo que ha hecho y lo que no" y luego "dejar paso" a otra persona al frente del Ministerio "que se tome en serio las importantes competencias" que tiene a su cargo.