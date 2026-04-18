La Comunidad insiste en que la regularización de migrantes un "caos" de Sánchez para "mantenerse en la Moncloa"

Archivo - La consejera de Familia, Juventud y Asuntos Sociales, Ana Dávila, en la entrega de los Premios Talento Joven, en la Real Casa de Correos, en Madrid, el 17 de febrero de 2025. - COMUNIDAD DE MADRID - Archivo

MADRID 18 Abr. (EUROPA PRESS) -

La consejera de Familia, Juventud y Asuntos Sociales de la Comunidad de Madrid, Ana Dávila, ha afirmado este sábado que la regularización migratoria llevada a cabo por el Ejecutivo central es un "caos" puesto en marcha por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, para "mantenerse en la Moncloa".

"Como toda política migratoria del Gobierno de Pedro Sánchez, es un caos y ya está provocando caos en los servicios públicos. Ya sabemos que los ayuntamientos están viviendo situaciones muy complejas porque se está produciendo el colapso de las citas en muchos recursos, y la realidad es que ni siquiera el Gobierno de España sabe a cuántas personas va a afectar", ha manifestado la consejera en declaraciones a los medios.

Según Dávila, se trata de una medida "únicamente política" llevada a cabo para "obtener un rédito", y ha asegurado que "en ningún caso se ha tenido en cuenta ni a las Comunidades Autónomas, ni a los ayuntamientos, ni se ha organizado de ninguna forma, ni tiene una financiación adecuada".

Además, la consejera ha lamentado que esta política migratoria, "lejos de ser una política humana como traslada" el Ejecutivo, lo que hace es provocar un "efecto llamada" que "se sigue cobrando miles de vidas en el mar" y que "está generando pobreza".

"Una de cada dos personas sin hogar en España es un inmigrante. Ha multiplicado los datos de pobreza y eso es profundamente inhumano, y por supuesto que va a tener efecto en los servicios públicos, como ya estamos viendo en los ayuntamientos", ha subrayado.

En este sentido, la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, anunció este viernes que pedirá medidas cautelares ante la justicia contra la regularización "populista" de migrantes que ha aprobado el Gobierno de la nación, afirmando que lo único que exigen es "ley y orden".

Asimismo, Dávila ha criticado el reparto de menores migrantes por parte del Ejecutivo a las Comunidades Autónomas por excluir "deliberadamente" a Cataluña y País Vasco, una decisión que también tacha de "política" que Sánchez ha tomado para "mantenerse en el poder".

"El Gobierno de España no puede seguir repartiendo menores a todas las Comunidades Autónomas excluyendo deliberadamente, por ejemplo, a Cataluña y al País Vasco. En este caso es una medida política más para mantenerse en el poder, exigencia de Podemos, pero sin ninguna organización, sin ninguna coordinación, sin una política clara y, por supuesto, sin ninguna financiación", ha añadido.