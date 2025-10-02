La Comunidad inspecciona a 71 centros que asisten a víctimas de violencia de género y sanciona a uno en 2025

Archivo - La consejera de Familia, Juventud y Asuntos Sociales, Ana Dávila, interviene durante una sesión plenaria en la Asamblea de Madrid, a 12 de junio de 2025, en Madrid (España). - Alejandro Martínez Vélez - Europa Press - Archivo

MADRID 2 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Comunidad ha realizado un total de 71 inspecciones a los centros que forman parte de la Red de Atención Integral para la Violencia de Género y ha sancionado a uno de ellos durante este año, según ha desgranado la consejera de Familia, Juventud y Asuntos Sociales, Ana Dávila, en el Pleno de la Asamblea.

Ha sido la diputada socialista Lorena Morales la que ha acusado este jueves al Gobierno regional de "subastar al peor postor la vida de las mujeres más vulnerables" tras leer una denuncia que han interpuesto "usuarias del centro de acogida número 4 ante la Fiscalía", en la que piden "un recurso pensado para la protección y recuperación de mujeres víctimas de violencia".

"Ni una sanción en años, ni visitas de su personal y desde 2018 sólo han impuesto tres penalidades que suman entre todas 5.000 euros. Eso vale para ustedes la dignidad de estas supervivientes, una miseria", ha apuntado.

Morales ha afeado al Ejecutivo de Isabel Díaz Ayuso que mande "correos" por las pulseras y convoque el Observatorio de Urgencia contra la Violencia de Género y que le importe "un pimiento" que en centros de acogida "se insulte, se amenace, se deje de comer y hasta se impida a estas mujeres que lleven a sus niños enfermos al hospital".

Asimismo, ha criticado al alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, porque "va a mentir, a coaccionar a las mujeres para que no puedan decidir sobre su maternidad". "¿Donde ha quedado la libertad hasta ahora, señora Dávila? Le recuerdo que la interrupción del embarazo es una prestación sanitaria de su competencia, consejera de Sanidad, y que si no paran esta ilegalidad serán sus cómplices", ha insistido.

681 INSPECCIONES EN SIETE AÑOS

La consejera ha contestado con que los inspectores de la Comunidad de Madrid "han hecho 681 inspecciones en más de 80 centros sociales de mujeres en los últimos siete años" y ha remarcado que "respetan el trabajo de los técnicos, letrados y de los funcionarios que están en las mesas de contratación".

A continuación, la consejera ha recalcado que desde el Gobierno regional "respetan a las mujeres" para pasar a leer "testimonios reales de mujeres que confiaban en la protección del Estado y a las que el Gobierno de España ha dejado abandonadas".

"Prefirió ahorrarse 200 euros por pulsera para comprarlas defectuosas antes que garantizar su seguridad. No son casos aislados, ni ruido como tuvo ayer la indecencia de catalogarlos la ministra de Igualdad (Ana Redondo), la que no ha puesto ninguna solución", ha censurado.

Asimismo, Dávila ha criticado a la parlamentaria del PSOE por traer "cortinas de humo y mentiras" y ha defendido que las mujeres que están en los centros de la región "puntúan la atención recibida con casi un 100% de satisfacción de media".