La Comunidad insta a Bustinduy a pagar "la deuda" en dependencia y aclarar "de dónde procede" la nueva inversión

Archivo - La consejera de Familia, Juventud y Asuntos Sociales de la Comunidad de Madrid, Ana Dávila-Ponce de León, interviene durante el debate de los Presupuestos de 2026, en la Asamblea de Madrid, a 18 de diciembre de 2025, en Madrid (España). La Asamb - Ricardo Rubio - Europa Press - Archivo

MADRID 6 Jul. (EUROPA PRESS) -

La consejera de Familia, Juventud y Asuntos Sociales de la Comunidad de Madrid, Ana Dávila, ha instado al ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, Pablo Bustinduy, a pagar "la deuda íntegra" en dependencia y aclarar "de dónde procede" la nueva inversión anunciada.

Lo ha manifestado este lunes en declaraciones remitidas a los medios de comunicación después de haber mantenido una reunión con Bustinduy para hablar de financiación del sistema de dependencia.

"He reclamado al ministro Bustinduy, al Gobierno de Sánchez, que pague la deuda íntegra con los dependientes madrileños. Su deuda en Madrid asciende a más de 3.400 millones de euros y en toda España a 20.000 millones", ha remarcado.

En este sentido, Dávila ha pedido conocer "de dónde procede el dinero para la dependencia", a la vez que ha reclamado que se asegure que "tiene garantías de estabilidad". "No hay ni ley de presupuestos ni memoria económica", ha censurado.

Por otro lado, la consejera ha pedido al ministro que "deje de engañar a los madrileños dependientes con recursos que no gestiona el Gobierno central, sino las comunidades autónomas". Ha reclamado un plan nacional de recursos humanos sociosanitario porque "hacen falta médicos, enfermeras, auxiliares en toda España".

"Le he exigido que unifique los criterios para que los pacientes con Esclerosis Lateral Amiotrófica (ELA) accedan a las ayudas en las mismas condiciones en toda España. Su dejadez ha generado desigualdad y desasosiego entre los pacientes y sus familias, que no tienen tiempo para esperar más", ha subrayado.