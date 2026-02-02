La Comunidad invertirá 5,6 millones en restaurar 13 humedales de especial relevancia para la conservación de ecosistemas

Laguna Soto de las Cuevas - COMUNIDAD DE MADRID

MADRID 2 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Comunidad de Madrid destinará 5,6 millones de euros para la restauración de 13 humedales de especial relevancia para mejorar la conservación de los ecosistemas autóctonos, una iniciativa que forma parte del proyecto LIFE HumedalES, que se pondrá en marcha en España el próximo 1 de abril.

Según ha informado el Gobierno regional en un comunicado, con estos trabajos se rehabilitarán, entre otras, la laguna de Soto de las Juntas en Rivas-Vaciamadrid, las de Belvis en Paracuellos de Jarama, la laguna de San Juan en Chinchón o la de Soto Gutiérrez en Ciempozuelos, esta última con la participación de la Fundación Global Nature.

Asimismo, habrá mejoras en láminas de agua de los municipios de Aranjuez, San Fernando de Henares, Mejorada del Campo, San Martín de la Vega y Velilla de San Antonio.

De esta forma, la región se une a otras trece comunidades autónomas, al Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, a empresas públicas y a otras entidades no gubernamentales de conservación de la naturaleza que trabajarán en el proyecto para restaurar otros espacios de este tipo incluidos en la Red Natura 200, iniciativa que cuenta con el apoyo de la Comisión Europea y tiene como objetivo llevar a cabo 284 actuaciones en 107 zonas húmedas.

A lo largo de diez años, se renovarán 21.800 hectáreas en estos lugares clave para el equilibrio ecológico, a fin de proteger este patrimonio natural para el futuro, y se realizará una labor de divulgación para concienciar a los ciudadanos de su importancia.

Tal como recuerda Naciones Unidas este lunes, con la celebración del Día Mundial de los Humedales, su protección es fundamental por la aportación de agua dulce, la regulación del clima, el mantenimiento de flora y el refugio para la fauna asociada al medio acuático, convirtiéndose en zonas de descanso para las aves que migran del continente africano al norte de Europa, así como para la cría de polluelos o la proliferación de anfibios.