La Comunidad investiga por qué el laboratorio que hizo test al club Fuenlabrada no le notificó el positivo

MADRID, 22 Jul. (EUROPA PRESS) -

El vicepresidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio Aguado, ha asegurado que la Comunidad de Madrid está investigando por qué el laboratorio que realizó la prueba de coronavirus al Club Fuenlabrada no le notificó "en su momento y como debiera" que habían encontrado un caso positivo.

Según ha explicado Aguado en rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno, de las 47 personas que formaban la expedición del Fuenlabrada hay 9 personas que están contagiadas y evidentemente aisladas. Ahora, se está haciendo una labor con los rastreadores en el entorno más cercano de los jugadores.

Desde la Consejería de Sanidad se les ha informado de que se está haciendo ese seguimiento en coordinación con la Consejería de Sanidad de Galicia y se han abierto las oportunas diligencias sanitarias para saber "exactamente qué ha sucedido y por qué no se notificó en su momento como debiera el primer PCR del equipo del Fuenlabrada para poder haber actuado antes y no haber tenido esta información a última hora del lunes".

"Se está investigando, porque ese caso, ese positivo detectado en primera instancia el sábado si no recuerdo mal dentro del propio club no se notificó. Nos extraña que el laboratorio encargado de hacer esas pruebas no notificara de forma inmediata y por defecto ese PCR a la Consejería de Sanidad y es lo que estamos tratando de averiguar", ha aseverado Aguado.

Por último, el vicepresidente regional ha indicado que ahora lo que están intentando es garantizar que esos positivos "estén convenientemente tratados y aislados" para que este rebrote "no se extienda y no pierda el control.