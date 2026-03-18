La Comunidad invierte cerca de 3,6 millones de euros para asfaltar una veintena de calles en Arroyomolinos

El viceconsejero Sánchez ha visitado hoy el municipio para conocer estos trabajos financiados por el Programa de Inversión Regional (PIR). - COMUNIDAD DE MADRID

MADRID 18 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Comunidad de Madrid ha invertido cerca de 3,6 millones de euros del Programa de Inversión Regional (PIR) 2022/26 para asfaltar 24 calles de Arroyomolinos, según ha informado el Gobierno regional en un comunicado.

El viceconsejero de Presidencia y Administración Local, José Antonio Sánchez, ha visitado este miércoles el municipio para conocer el avance de estos trabajos de remodelación, que comenzaron la semana pasada y que cuentan con un plazo de ejecución de tres meses.

En concreto, las obras de pavimentación actuarán sobre una superficie de más de 196.000 metros cuadrados y se desarrollarán en dos fases. Unos trabajos que contemplan mejoras en el saneo, eliminación de barreras arquitectónicas, adecuación de paseos de peatones, creación de 150 plazas de aparcamiento y renovación de la señalización vertical y horizontal.