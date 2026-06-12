Comunidad invierte más de 52,7 millones en la campaña contra incendios forestales y eleva el operativo a 6.110 efectivos

El consejero de Medio Ambiente, Agricultura e Interior de la Comunidad de Madrid, Carlos Novillo, durante la reunión en la que se ha perfilado el pln Infoma 2026 - COMUNIDAD DE MADRID

MADRID 12 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Comunidad de Madrid invertirá este año más de 52,7 millones de euros en la prevención y lucha contra incendios forestales durante la época de mayor riesgo, entre el 15 de junio y el 30 de septiembre, lo que supone un incremento del 3.5% respecto al año anterior; al tiempo que sumará a 6.110 efectivos a la campaña.

Así lo ha destacado este viernes el consejero de Medio Ambiente, Agricultura e Interior de la Comunidad de Madrid, Carlos Novillo, durante la reunión del Comité Asesor de Dirección del Plan de Protección Civil por Incendios Forestales (Infoma 2026), celebrada en la sede de la Agencia de Seguridad y Emergencias Madrid 112 (ASEM112) en Pozuelo de Alarcón.

Durante el encuentro, Novillo ha subrayado que Madrid continúa siendo la región europea que más recursos destina por hectárea a la prevención y extinción de incendios forestales y ha explicado a los integrantes del comité el funcionamiento del dispositivo y los mecanismos de coordinación previstos para agilizar la toma de decisiones y la respuesta ante posibles emergencias.

El operativo contará este año con 6.110 profesionales y voluntarios, un 2,3% más que en la campaña anterior, cuando participaron 5.970 efectivos. Entre ellos figuran bomberos, agentes forestales, voluntarios de Protección Civil, personal de emergencias y trabajadores del Centro de Coordinación Madrid 112.

Además, el dispositivo dispone de 22 parques de bomberos, 25 retenes de brigadas forestales, 17 puestos con bomba forestal pesada, dos puntos de intervención rural, un Grupo Especial de Drones, 38 torres de vigilancia y cuatro cámaras de observación.

A estos recursos se suman diez helicópteros distribuidos en ocho helisuperficies, 27 bombas pesadas, dos unidades mecanizadas, ocho camiones nodriza y 49 vehículos todoterreno para el transporte de personal y herramientas. El plan también incorpora el uso de satélites, sistemas de telecomunicaciones y medios tecnológicos de vigilancia para reforzar la detección temprana y la capacidad de intervención.

La Comunidad de Madrid contará igualmente con el apoyo del Equipo de Respuesta Logística Inmediata de Voluntarios de Protección Civil ante Emergencias (ERIVE), integrado por un centenar de voluntarios y diversos medios de apoyo logístico y sanitario.

Según ha remarcado el Gobierno regional, el conjunto de recursos del Infoma garantiza la capacidad de actuación ante incendios forestales las 24 horas del día durante todo el año.