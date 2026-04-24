La Comunidad lanza una campaña en Metro con toda la información sobre empleo, formación y ayudas a emprendedores - EUROPA PRESS

MADRID 24 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Comunidad de Madrid ha puesto en marcha este viernes en las estaciones de Metro de Embajadores y Nuevos Ministerios la campaña informativa 'El Mercado laboral a tu alcance', con la que se busca dar a conocer el nuevo servicio online 'Objetivo: tu empleo', donde está reunida toda la información sobre empleo, formación y ayudas a emprendedores.

Durante la presentación de esta iniciativa en la estación de Embajadores, la consejera de Economía, Hacienda y Empleo, Rocío Albert, ha explicado que esta campaña visible ya en los bibliometros de ambas estaciones, se ampliará a otros soportes publicitarios del suburbano próximamente.

Con ella, se quiere dar a conocer el nuevo servicio online 'Objetivo: tu empleo' ubicado en la página web de la Comunidad de Madrid. "Esta campaña lo que hace es concentrar a un solo clic, en un código QR, toda la información que necesitan tanto empleadores como nuestros demandantes de empleo", ha explicado la consejera durante el acto.

Por un lado, los demandantes de trabajo disponen de un buscador de ofertas, una oficina virtual y la posibilidad de solicitar cita previa. Además, aquellas personas que quieran mejorar su formación, acreditar su experiencia laboral o acceder a ayudas del Gobierno regional pueden encontrar toda la información disponible.

Por su parte, los autónomos y pymes que quieran iniciar su propio negocio podrán acceder a asesoramiento, consultoría y mentoría especializada, junto con información sobre ayudas y financiación pública y privada. Y los empresarios podrán gestionar todos sus trámites asociados a la intermediación laboral de forma telemática.

"Para el Plan de Empleo Senior, por ejemplo, hay ayudas para la contratación de cualquier persona mayor de 45 años de hasta 7.500 euros, pero a veces la gente no lo sabe; o para personas con discapacidad donde tenemos ayudas incluso todavía mayores, y también para jóvenes" ha expuesto.

Según Albert, se trata de una campaña "totalmente dinámica" en la que la información se irá actualizando de forma permanente, con renovación de ofertas de empleo actualizada, por ejemplo. En este sentido, la consejera ha explicado que muchas veces las ayudas no llegan a sus potenciales destinatarios precisamente por esa falta de información. "Tenemos muchísimos servicios, tenemos los Centros de Orientación de Emprendimiento, tenemos los Centros de Innovación de Formación especializados por oficios, que tienen una empleabilidad del 100%, pero muchas veces la gente no los conoce y no los utiliza, incluso las ayudas que tenemos no se llevan a cabo al 100% porque no las conocen", ha indicado.

De esta forma, se busca dar a conocer este "servicio de información total", de modo que se centraliza en un único espacio toda la información útil para conjugar oferta, demanda y necesidades de formación y cualificación con la finalidad de contribuir, ha dicho, a alcanzar el "objetivo de pleno empleo" en esta legislatura. "La Comunidad tiene ahora mismo casi 3,9 millones de afiliados, es decir, tenemos más gente que nunca trabajando, y una tasa de paro del 7%, 2,7 décimas más bajo que el resto de España, pero nuestro objetivo, y por esto es el objetivo de esta iniciativa, es conseguir al final de la legislatura el pleno empleo", ha remarcado.

La puesta en marcha de esta campaña informativa ha contado con la colaboración de Metro de Madrid y se ha iniciado con dos aulas instaladas en puntos "emblemáticos" de la red como Embajadores y Nuevos Ministerios, con gran afluencia de viajeros, lo que permite que llegue a miles de madrileños.

"De momento hemos empezado en estos dos y, según veamos la utilidad, si realmente es útil, iremos extendiéndolo a otras estaciones de Metro", ha explicado Albert, que ha agradecido a la compañía metropolitana su colaboración. "Qué mejor lugar que uno de los metros mejores del mundo y por donde pasan a diario más de dos millones y medio de personas para presentar esta campaña", ha destacado.