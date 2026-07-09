La Comunidad lanza la quinta convocatoria de los Innobonos para impulsar la competitividad del sector agropecuario

El consejero de Medio Ambiente, Agricultura e Interior, Carlos Novillo, durante su visita en Mercamadrid - COMUNIDAD DE MADRID

MADRID, 9 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Comunidad de Madrid ha abierto la quinta convocatoria de los 'Innobonos', las ayudas dirigidas a empresas madrileñas privadas de los sectores agrícola, ganadero, forestal y agroalimentario para desarrollar proyectos de investigación, desarrollo e innovación (I+D+i) que refuercen la competitividad del sector agropecuario.

Según recoge el Ejecutivo regional en un comunicado, el plazo de solicitud se mantendrá abierto hasta el 20 de julio. Con estas ayudas, cada estudio podrá recibir hasta 100.000 euros para avanzar en competitividad, sostenibilidad y digitalización.

Así, serán subvencionables los costes de personal, asistencias, servicios externos, material inventariable y fungible, los derivados del informe de auditoría, así como los gastos generales, entre otros.

Desde su puesta en marcha en 2022, la Comunidad ha podido financiar hasta 42 proyectos de investigación, una inversión valorada en 3,5 millones de euros. Con ello, busca mejorar la competitividad de estas empresas y su rentabilidad económica, promoviendo el desarrollo de productos, prácticas, procesos y tecnologías que influyan en una mayor protección y conservación de la biodiversidad y los ecosistemas de la región.

"APOYAR A LA PESCA Y PROMOVER SU MODERNIZACIÓN"

El consejero de Medio Ambiente, Agricultura e Interior, Carlos Novillo, ha visitado este jueves Mercamadrid, la mayor plataforma de distribución, comercialización, transformación y logística de alimentos frescos de España.

Allí, Novillo ha ratificado el compromiso del Gobierno autonómico por "dar un empujón" a la industria agroalimentaria, para buscar "toda la innovación posible" para mejorar su "eficiencia", "calidad" y formas de implementar nuevas tecnologías".

"Sin esta ayuda que damos en la Comunidad de Madrid, pues se les haría muy costoso dentro de lo que es su cuenta de resultados" ha subrayado. Durante su visita, Novillo también conocido a la empresa madrileña Terranova Seafood, una de las beneficiarias de los Innobonos del Instituto Madrileño de Investigación y Desarrollo Rural, Agrario y Alimentario (Imidra) que ha desarrollado dos proyectos de I+D+i.

En 2022, Terranova Seafood se centró en aumentar la vida útil de los productos del mar a través del uso de nuevas tecnologías y en 2025, puso en marcha un trabajo con el que reducir el consumo del agua y mejorar los procesos productivos de la industria.

Asimismo, de manera cofinanciada con la Unión Europea, el Ejecutivo autonómico está reforzando esta actividad mediante el Fondo Europeo Marítimo, de Pesca y de Acuicultura (FEMPA). El año pasado se destinaron cerca de 830.000 euros para que tres compañías pesqueras de la región pudieran incorporarse a nuevos mercados. Para 2026 está previsto que se destinen 1,5 millones de euros con este mismo objetivo.