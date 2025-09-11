Comunidad lanzará el programa 'eficiencIA' para que el ciudadano dedique menos de cinco minutos a realizar sus trámites

Archivo - Imagen de recurso de un hombre escribiendo en un ordenador. - COMUNIDAD DE MADRID - Archivo

La Comunidad de Madrid lanzará 'eficiencIA', un proyecto de la Consejería de Digitalización cuyo objetivo es que los madrileños dediquen menos de cinco minutos para solicitar un trámite como parte del propósito regional de alcanzar una Administración 100% digital.

La jefa del Ejecutivo autonómico, Isabel Díaz Ayuso, ha vaticinado este jueves en el Debate del Estado de la Región que esta iniciativa va a suponer una reducción del 50% en el tiempo necesario para presentar solicitudes, así como una disminución del 80% en el requerido en operaciones manuales, liberando más de 82.000 horas de trabajo al año a los funcionarios, muchas de ellas ya automatizadas. Se busca necesitar menos burocracia y reducir esperas e incidencias.

Gracias a esta medida, antes de 2027, se incorporarán 200 nuevos procedimientos en un clic a la plataforma Cuenta Digital, lo que permitirá alcanzar el 90% de los trámites con impacto directo sobre la población. Actualmente, el 47% del total de las gestiones digitalizadas ya se tramita a través de esta herramienta, como la beca comedor, la solicitud y renovación de la demanda de empleo, la devolución de las fianzas de arrendamiento o la solicitud de la tarjeta sanitaria.

De este modo, la Consejería de Digitalización se ha marcado como objetivo desplegar un programa de análisis y optimización de procesos para detectar obstáculos, medir los tiempos reales de tramitación, proponer rediseños y automatizar técnicas de forma inteligente.

En este sentido, el Ejecutivo autonómico va a implantar formularios avanzados con firma biométrica para que más de 70 procedimientos se realicen desde dispositivos móviles. Esta técnica eliminará la necesidad de certificados físicos con la intención de mejorar la seguridad de la información.

La incorporación de inteligencia artificial (IA), automatización de procesos y rediseño de trámites permite una mejora sustancial en eficiencia, transparencia y experiencia de usuario. Esta estrategia busca liberar al empleado público de tareas repetitivas, para que puedan dedicarse a labores de asistencia y acompañamiento al ciudadano, mejorando la calidad del servicio prestado.

MÁS DE 890.000 CIUDADANOS YA USAN CUENTA DIGITAL

La Comunidad de Madrid ha superado, en el primer año desde la puesta en marcha de Cuenta Digital, los 891.000 ciudadanos que han utilizado esta plataforma para acceder a alguno de los 154 servicios públicos disponibles. En el último mes, el número de usuarios ha aumentado en 330.103 personas, lo que supone un incremento del 58% respecto al dato de finales de junio. Igualmente, las descargas de la aplicación en las tiendas digitales de Android e iOS han experimentado un crecimiento del 52% durante junio, julio y agosto, sobre el total de descargas anteriores.

A través de este servicio los madrileños han realizado más de 763.000 trámites administrativos, siendo los más demandados la solicitud de becas comedor, seguida de la demanda de empleo, las ayudas para el primer ciclo de Infantil o el acceso al Carné Joven como las funcionalidades más utilizadas.

En cuanto a la edad, la mayor franja se sitúa en los jóvenes de entre 18 y 30 (28%), seguido de 30 a 40 y de 40 (22%, respectivamente), de 50 a 60 (18%) y de 60 a 70 (7%). Asimismo, se han registrado más de cuatro millones de accesos.