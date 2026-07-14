La Comunidad lidera la oferta de formación sanitaria especializada en España con 2.074 plazas MIR

Sanidad oferta 12.850 plazas de Formación Sanitaria Especializada para 2027, casi un 4% más que el año pasado - MINISTERIO DE SANIDAD

MADRID 14 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Comunidad de Madrid lidera la formación sanitaria especializada en España con la oferta de 2.074 plazas para Médicos Internos Residentes (MIR) y otros profesionales de Ciencias de la Salud, como enfermeros, farmacéuticos, biólogos, psicólogos o químicos, al congregar el 16% de las 12.850 vacantes ofertadas para el próximo año en todo el país.

La oferta para este año, aprobada por el Pleno de la Comisión de Recursos Humanos del Sistema Nacional de Salud (SNS) este martes, supone incorporar 181 plazas más a la sanidad madrileña que al inicio de la legislatura, es decir, un incremento del 10%.

"Este aumento se traduce en 330 trabajadores más prestando asistencia sanitaria a lo largo de este periodo", han destacado desde el Gobierno regional en un comunicado.

La nueva especialidad de Medicina de Urgencias y Emergencias arranca en la región con 60 plazas, la mayor oferta del país, por delante de Andalucía, con 36, y de Cataluña, con 30. Además, desde el Ejecutivo regional han remarcado que por primera vez se cubrirán todas las especialidades de formación sanitaria MIR, tras incorporar Medicina Legal y Forense.

La Comunidad de Madrid es, además, la región con mayor oferta en el 63% de las disciplinas de Ciencias de la Salud, al liderar 36 de las 57 existentes, según han remarcado desde el Ejecutivo madrileño. Entre ellas figuran algunas con mayor necesidad de profesionales, como Pediatría y sus áreas específicas, con 106 plazas, frente a las 81 de Andalucía, o Psiquiatría, con 66, por delante de las 60 de Cataluña.

También destaca la oferta en Radiodiagnóstico, con 59 plazas, frente a las 48 de Cataluña. Igualmente, la Comunidad ha subrayado que esto también ocurre en Dermatología Médico-Quirúrgica y Venereología, una disciplina con una elevada demanda asistencial, en la que se ofertan 36 plazas, superando las 24 de la comunidad catalana.

En el caso de los Enfermeros Internos Residentes (EIR), la Comunidad de Madrid oferta 20 plazas en la especialidad de Enfermería del Trabajo, la mayor cifra del país. Lo mismo ocurre con los Farmacéuticos Internos Residentes (FIR), con 38 plazas para Farmacia Hospitalaria en 2027.

TOTAL DE OFERTA

En total, el Ministerio de Sanidad ha anunciado su oferta de plazas de Formación Sanitaria Especializada (FSE) para 2027, convocatoria cuyas pruebas selectivas se celebrarán el sábado, 23 de enero, y que incluye un total de 12.850, lo que supone casi un 4 % más que el año pasado, cuando se registraron 12.366.

Así, la oferta aprobada por la Comisión de Recursos Humanos del Sistema Nacional de Salud (SNS) incluye 9.676 vacantes de Medicina, 2.341 de Enfermería, 377 de Farmacia, 293 de Psicología Clínica, 69 de Biología, 57 de Radiofísica Hospitalaria y 37 de Química. Estas serán confirmadas oficialmente en la orden a publicar a finales de este mes de julio.

Según expone este departamento ministerial, la venidera se trata de la mayor oferta aprobada hasta la fecha y supone un incremento de 484 plazas con respecto a la convocatoria anterior. Además, ha destacado que, desde 2018, el sistema sanitario ha ampliado su capacidad de formación en 4.448 plazas, lo que representa un crecimiento acumulado del 53 %.

En este sentido, y poniendo de relieve que el 10 % de las vacantes se reserva para el turno de personas con discapacidad, ha señalado que esta propuesta se ha elaborado a partir de las presentadas por las comunidades autónomas. Junto a ello, ha contado con los informes de la Comisión Delegada de Enfermería, el Consejo Nacional de Especialidades en Ciencias de la Salud (CNECS) y el Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades.

Ahondando en la logística de los exámenes a llevar a cabo, ha expuesto que el llamamiento para los mismos comenzará a las 13 horas en la fecha indicada -12 horas en Canarias- y se iniciarán a las 14 horas -13 horas en el citado archipiélago.

LOS EXÁMENES PODRÁN REALIZARSE EN 26 MUNICIPIOS

Además, ha señalado que las pruebas podrán realizarse en 26 localidades, siendo estas Santiago de Compostela (La Coruña), Albacete, Alicante, Oviedo (Asturias), Badajoz, Barcelona, Bilbao (Vizcaya), Cádiz, Cáceres, Santander (Cantabria), Granada, Palma (Islas Baleares), Logroño (La Rioja), Las Palmas de Gran Canaria, León, Madrid, Málaga, Murcia, Pamplona (Navarra), Salamanca, Santa Cruz de Tenerife, Sevilla, Valencia, Valladolid, Zaragoza y Vigo (Pontevedra). Esta última se reincorpora así a este listado.

Al respecto, ha informado de que los ejercicios consistirán en un cuestionario de 200 preguntas y otras 10 de reserva, con cuatro opciones de respuesta y una única opción correcta. Los aspirantes dispondrán de cuatro horas y media para su cumplimentación y cada respuesta correcta se valorará con tres puntos, mientras que cada una de las incorrectas restará uno, dejando sin valorarse las no contestadas.

Con todo, la puntuación final estará integrada en un 90 % por el resultado del examen y en un 10 % por los méritos académicos acreditados, ha apuntado Sanidad que, por otra parte, ha informado de que la Comisión de Recursos Humanos del SNS ha aprobado también, a propuesta del Ministerio, la creación de un grupo de trabajo sobre fraude e impacto de las nuevas tecnologías en las pruebas selectivas.

GRUPO DE TRABAJO SOBRE FRAUDE E IMPACTO DE LAS NUEVAS TECNOLOGÍAS EN LAS PRUEBAS

"Este grupo analizará los riesgos asociados al uso de dispositivos y herramientas tecnológicas y propondrá medidas comunes para reforzar la seguridad, la integridad y la igualdad de condiciones en estos procesos", ha confirmado, para añadir que "el personal responsable podrá emplear equipos pasivos capaces de detectar radiofrecuencias, campos electromagnéticos, materiales ferromagnéticos y otras señales asociadas a la presencia de dispositivos ocultos".

De cualquier forma, ha matizado que "estos sistemas tendrán exclusivamente funciones de detección y no podrán interceptar comunicaciones, acceder a contenidos, identificar a las personas aspirantes, tratar datos personales ni interferir en las comunicaciones electrónicas".

En este contexto, ha agregado que durante el acceso, la permanencia y la realización de la prueba estará prohibida la tenencia o utilización de teléfonos móviles, relojes digitales o inteligentes, auriculares, microauriculares, gafas inteligentes, cámaras, tabletas, ordenadores portátiles, dispositivos de geolocalización y cualquier otro elemento que permita almacenar, transmitir o recibir información.

De hecho, ha subrayado que únicamente se permitirá utilizar un reloj analógico de esfera y agujas que carezca de conectividad, almacenamiento de información o cualquier otra función distinta de indicar la hora. Así, la tenencia, utilización, ocultación o activación de dispositivos prohibidos, así como cualquier actuación destinada a eludir los controles, tendrá la consideración de conducta fraudulenta y podrá dar lugar a la anulación del ejercicio y a la exclusión del proceso selectivo. La negativa reiterada a colaborar en las comprobaciones podrá tener las mismas consecuencias.